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Общество

Apple представила iPhone 13

© Apple

14 августа компания Apple презентовала на сентябрьской презентации iPhone 13, 13 mini, 13 Pro и 13 Pro Max, пишет РИА Новости.

Главным нововведением в дизайне смартфонов стал уменьшенный экранный вырез (при сохранении диагонали дисплеев прошлого поколения). В остальном смартфоны внешне похожи на своих предшественников.

Pro-версии iPhone оснащены OLED-дисплеями с высокой частотой обновления картинки 120 Гц, технология получила название ProMotion. Аппаратной платформой всех новинок назначен новый 5-нанометровый процессор Apple Bionic A15.

iPhone 13 и 13 mini получили новую широкоугольную камеру, но разрешение осталось прошлое – 12 Мп. Модели получили технологию стабилизации сдвигом матрицы. Сверхширокоугольная камера стала лучше снимать при недостатке света. Во время съёмки видео смартфоны научились размывать фон. iPhone 13 Pro и 13 Pro Max все также оснащаются дополнительной камерой-телевиком, теперь с трехкратным зумом.

Важным нововведением стало увеличение минимальной планки памяти в младших моделях – теперь она стартует со 128 ГБ. Впервые появится версия с накопителем 1 ТБ.

Новые смартфоны будут держать зарядку дольше – компания обещает прибавку автономности в 1,5-2 часа. Зарядок в комплекте не будет.

Минимальная стоимость в США с 699 долларов за базовую версию iPhone 13 mini. Наиболее дорогим станет iPhone 13 Pro Max, базовая версия которого обойдется в 1099 долларов.

Предзаказ смартфонов на американском рынке начнётся с 17 сентября, а поступят смартфоны в продажу 24 сентября. Сроки начала поставок новых iPhone в Россию станут известны позже.

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