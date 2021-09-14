Apple презентует новые устройства на ежегодной осенней конференции
14 августа в 20:00 по московскому времени началось представление новых устройств на ежегодной осенней конференции Apple, пишет ТАСС.
Главной новинкой станет следующее поколение смартфонов – их будет четыре. Вероятно, они получат очередной порядковый номер 13. В линейке снова выпустят две модели попроще (iPhone 13 и iPhone 13 Mini) и две более изощренные (iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max).
Кроме того, ожидается презентация часов Watch 7, а также, вероятно, наушников AirPods 3, iPad Mini 6 и другой техники.
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