В Полистовском заповеднике разрешили собирать клюкву
С 15 сентября по 1 декабря официально разрешён сбор клюквы на выделенных участках в охранной зоне Полистовского заповедника, сообщает пресс-служба заповедника.
В Локнянском районе разрешён сбор ягод в трёх местах: урочище Болтухино, Усадьба и Язвы. В Бежаницком районе разрешённых мест для сбора клюквы нет.
Госинспекторы заповедника регулярно проводят охранные рейды, проверяют документы на право пребывания на территории заповедника и его охранной зоны, задерживают нарушителей.
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