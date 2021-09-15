В Полистовском заповеднике разрешили собирать клюкву

07:45, 15 сентября 2021, ПАИ

С 15 сентября по 1 декабря официально разрешён сбор клюквы на выделенных участках в охранной зоне Полистовского заповедника, сообщает пресс-служба заповедника.

В Локнянском районе разрешён сбор ягод в трёх местах: урочище Болтухино, Усадьба и Язвы. В Бежаницком районе разрешённых мест для сбора клюквы нет.

Госинспекторы заповедника регулярно проводят охранные рейды, проверяют документы на право пребывания на территории заповедника и его охранной зоны, задерживают нарушителей.