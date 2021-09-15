Александр Козловский призвал жителей Псковской области 17, 18 и 19 сентября прийти на избирательные участки

10:08, 15 сентября 2021, ПАИ

Уважаемые жители Псковской области!

Мы вплотную подошли к главному политическому событию этого года — к сентябрьским выборам. Это своего рода рубеж, когда нужно подводить итоги работы за предыдущий созыв, говорить слова благодарности единомышленникам, избирателям и помощникам, строить новые планы.

Вместе с жителями Псковской области мы одной большой командой, стремящейся сделать жизнь в наших городах и поселках лучше и комфортнее, решали вопросы, реализовывали самые смелые и амбициозные проекты.

Вместе мы создали благотворительный фонд «Земляки», который успешно работает в Пскове и Великих Луках, а также во всех 24 районах области. Его историю сегодня составляют более 400 историй помощи жителям региона — от оказания материальной поддержки на покупку дров и лекарств для пенсионеров до приобретения жилья для многодетной семьи.

Вместе мы запустили работу центра бесплатной юридической помощи «Земляки». Специалисты службы помогают пенсионерам, малоимущим, несовершеннолетним гражданам и их представителям, представителям НКО, а также лицам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. За два года работы центра юридическую помощь получили более 700 жителей региона.

Вместе мы решали вопросы и задачи, которые ставили передо мной жители Псковской области во время личных приемов, рабочих поездок в районы. О своих нуждах люди писали мне и в социальных сетях. Мы не перестали общаться и в период пандемии, нашли новый, дистанционный формат взаимодействия. Обращения граждан всегда были разными, ни одно из них не оставалось без внимания и ответа. В каких-то случаях достаточно было дать разъяснение, а в других — приходилось предпринимать целый ряд шагов. Совместными усилиями удалось помочь большинству обратившихся земляков.

Вместе мы развивали и продолжаем развивать ТОСовское движение. Удалось собрать большую команду неравнодушных инициативных людей, готовых своим личным трудом и трудом единомышленников преображать свои города и поселки. С каждым годом, с каждым месяцем в Псковской области растет число ТОСов. Колоссальную поддержку общественникам оказывают региональные власти.

Вместе мы протягивали руку помощи нашим землякам в самые трудные периоды пандемии, помогаем и сейчас. Волонтерство стало буднями партийцев, единомышленников и всех неравнодушных людей. Нам удалось в кратчайшие сроки мобилизовать все свои накопленные ресурсы и уже в первые дни пандемии запустить работу волонтерских центров «Единой России» во всех муниципалитетах области. Мы доставляли продукты и лекарства людям на самоизоляции, обеспечивали медиков, социальных работников, сотрудников правоохранительных органов, волонтеров и жителей области средствами индивидуальной защиты.

Мы делали всё, чтобы помочь каждому, кто нуждался в поддержке в это трудное время. Безусловно, особое внимание мы уделяли нашим медикам, которые были и до сих пор остаются на передовой борьбы с коронавирусом. Волонтеры помогали с работой в больницах и поликлиниках. Мы с партийцами передали в ковид-центры реанимобиль и 3 легковых автомобиля, бытовую технику. Мы оказывали помощь в организации кол-центров для связи медицинских учреждений с пациентами. Работа велась круглые сутки во всех 26 муниципалитетах региона. Личную поддержку жителям и волонтерам оказывали региональные власти, федеральный центр, руководство Генсовета «Единой России» и ЦИК партии.

Волонтерство стало буднями «Единой России» в Псковской области. Сегодня волонтерские штабы партии продолжают свою деятельность и будут работать до тех пор, пока жизнь не вернется в привычное русло.

Дорогие земляки, хочу от всего сердца поблагодарить вас за помощь и поддержку, совместную работу и обратную связь. Для меня это очень ценно. Я строил свою работу, ориентируясь на ваше мнение и наказы.

Сделано многое. Все предыдущие пять лет я честно старался оправдать доверие земляков. Но сказать, что получилось абсолютно все, что задумали, нельзя. Однако это не означает, что с завершением работы седьмого созыва Государственной Думы мы перестанем помогать землякам. Наша команда, как и прежде, будет помогать жителям региона, строить новые планы на благо родного края. Это – большой труд. И сегодня я с полной уверенностью могу заверить вас, дорогие друзья, что готов к нему. Готов и дальше протягивать вам руку помощи, вместе претворять в жизни все наши инициативы и проекты. Уверен, у нас все получится, хоть это и довольно сложно!

Скажу честно, баллотироваться в депутаты Государственной Думы во второй раз для меня важное и ответственное событие. Я чувствую большую ответственность перед жителями Псковской области, которые поддержали меня на выборах в 2016 году и на партийном праймериз в этом году, предоставив мне возможность бороться за победу на предстоящих сентябрьских выборах.

Дорогие земляки, я рассчитываю на вашу поддержку на предстоящих выборах. Прошу вас 17, 18 и 19 сентября прийти на избирательные участки, поддержать партию «Единая Россия», оказать мне доверие представлять ваши интересы в Государственной Думе восьмого созыва. Уверен, что и дальше мы сможем одной большой командой делать все зависящее от нас для процветания нашей Псковской области!

С уважением к каждому жителю Псковской области, кандидат в депутаты Государственной Думы восьмого созыва Александр Козловский.

Оплачено за счет средств избирательного фонда кандидата в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по Псковской области – Псковскому одномандатному избирательному округу №148 Козловского Александра Николаевича.