Владимир Путин провёл совещание с членами правительства и представителями «Единой России»

12:24, 15 сентября 2021, ПАИ

Президент России Владимир Путин провёл совещание с членами правительства и представителями партии «Единая Россия», сообщает Er.ru.

Глава государства отметил, что в числе предложенных и уже реализуемых при непосредственном участии «Единой России» мер – поддержка семей с детьми, пенсионеров, укрепление соцгарантий военнослужащим и правоохранителям.

«Были заявлены и новые масштабные программы по расселению аварийного жилья и ремонту школ, по газификации жилых домов в городах и поселках. И, конечно, речь идет о новых возможностях регионов по развитию инфраструктуры, поддержке малого, среднего бизнеса, содействию занятости. Это масштабные мероприятия, требующие огромных финансовых ресурсов», — сказал президент.

Часть этих инициатив, по словам Путина, уже воплощается в конкретные нормативные документы, планы и программы, а некоторые уже реализованы или находятся в процессе реализации.

Глава государства заметил, что «Единая Россия» тесно работает с профильными министерствами и вице-премьерами по каждому направлению.

«Очень важно сохранить слаженную работу между парламентом и правительством на будущее. Потому что именно от слаженной работы исполнительной и законодательной ветвей власти зависит конечный результат», — подчеркнул Путин.

Также президент сделал акцент на денежном содержании и выплатах военнослужащим и военным пенсионерам. Задача, которую поставил глава государства, — не снижать уровень доходов военнослужащих, а регулярно его поднимать.

Расширение системы поддержки семей с детьми из общего круга вопросов, решением которых «Единая Россия» занимается вместе с правительством, выделила уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова. Семья, по ее мнению, должна на каждом жизненном этапе получать и чувствовать на себе заботу государства.

«Вместе с депутатами из партии «Единая Россия» мы подготовили блок предложений просемейного направления и теперь сделаем все возможное, чтобы эти инициативы были обеспечены необходимым государственным финансированием», — сказала она.

Ещё одним приоритетным направлением является забота о школьниках и их развитие. Этому будет способствовать программа капремонта школ. Сопредседатель Центрального штаба ОНФ, руководитель образовательного центра «Сириус» Елена Шмелева уверена, что эта программа должна создать больше возможностей для дополнительного образования.

Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко отметил, что необходимы изменения в системе подготовки кадров и повышения квалификации врачей и медсестер. Ключевым изменением должна стать реализация программы медицинской реабилитации и привлечение кадров в отдаленные территории.

Секретарь Генсовета «Единой России», первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак в свою очередь отметил, что предложения людей с мест по улучшению всех сфер жизни вошли в народную программу партии. И работа над ней не прекратится после выборов.

«Многое предстоит сделать Госдуме следующего созыва, в том числе и в рамках работы над бюджетом. Чтобы все программные установки, положения народной программы получили финансовую поддержку и были реализованы. И здесь у будущей фракции «Единой России» особая роль и особая ответственность», — добавил Андрей Турчак.

Премьер-министр Михаил Мишустин уверен, что взаимодействие с депутатами «Единой России» позволяет правительству лучше понимать потребности регионов. «У нас общая цель — повышение качества жизни каждого человека в нашей стране, мы будем делать для этого все необходимое», — сказал он.

Владимир Путин в завершение отметил, что будущий бюджет предстоит принимать уже новому составу Госдумы. В этой связи он подчеркнул важность обеспечения преемственности «слаженной командной работы правительства и парламентских фракций».

«Мы уже многого добились благодаря такому тесному сотрудничеству. Но еще много задач нам предстоит решить. У нас большие, амбициозные планы, отвечающие масштабам нашей огромной страны. И те меры, подходы, которые мы обсудили, носят не текущий, разовый, а долгосрочный стратегический характер», — отметил президент. Также он подчеркнул, что в новом составе Госдумы нужно сохранить ядро, на которое можно будет опираться при принятии решений по социальным вопросам.