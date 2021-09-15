Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Владимир Путин провёл совещание с членами правительства и представителями «Единой России»

Президент России Владимир Путин провёл совещание с членами правительства и представителями партии «Единая Россия», сообщает Er.ru.

Глава государства отметил, что в числе предложенных и уже реализуемых при непосредственном участии «Единой России» мер – поддержка семей с детьми, пенсионеров, укрепление соцгарантий военнослужащим и правоохранителям.

 «Были заявлены и новые масштабные программы по расселению аварийного жилья и ремонту школ, по газификации жилых домов в городах и поселках. И, конечно, речь идет о новых возможностях регионов по развитию инфраструктуры, поддержке малого, среднего бизнеса, содействию занятости. Это масштабные мероприятия, требующие огромных финансовых ресурсов», — сказал президент.

Часть этих инициатив, по словам Путина, уже воплощается в конкретные нормативные документы, планы и программы, а некоторые уже реализованы или находятся в процессе реализации.

Глава государства заметил, что «Единая Россия» тесно работает с профильными министерствами и вице-премьерами по каждому направлению.

«Очень важно сохранить слаженную работу между парламентом и правительством на будущее. Потому что именно от слаженной работы исполнительной и законодательной ветвей власти зависит конечный результат», — подчеркнул Путин.

Также президент сделал акцент на денежном содержании и выплатах военнослужащим и военным пенсионерам. Задача, которую поставил глава государства, — не снижать уровень доходов военнослужащих, а регулярно его поднимать.

Расширение системы поддержки семей с детьми из общего круга вопросов, решением которых «Единая Россия» занимается вместе с правительством, выделила уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова. Семья, по ее мнению, должна на каждом жизненном этапе получать и чувствовать на себе заботу государства.

«Вместе с депутатами из партии «Единая Россия» мы подготовили блок предложений просемейного направления и теперь сделаем все возможное, чтобы эти инициативы были обеспечены необходимым государственным финансированием», — сказала она.

Ещё одним приоритетным направлением является забота о школьниках и их развитие. Этому будет способствовать программа капремонта школ. Сопредседатель Центрального штаба ОНФ, руководитель образовательного центра «Сириус» Елена Шмелева уверена, что эта программа должна создать больше возможностей для дополнительного образования.

Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко отметил, что необходимы изменения в системе подготовки кадров и повышения квалификации врачей и медсестер. Ключевым изменением должна стать реализация программы медицинской реабилитации и привлечение кадров в отдаленные территории.

Секретарь Генсовета «Единой России», первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак в свою очередь отметил, что предложения людей с мест по улучшению всех сфер жизни вошли в народную программу партии. И работа над ней не прекратится после выборов.

«Многое предстоит сделать Госдуме следующего созыва, в том числе и в рамках работы над бюджетом. Чтобы все программные установки, положения народной программы получили финансовую поддержку и были реализованы. И здесь у будущей фракции «Единой России» особая роль и особая ответственность», — добавил Андрей Турчак.

Премьер-министр Михаил Мишустин уверен, что взаимодействие с депутатами «Единой России» позволяет правительству лучше понимать потребности регионов. «У нас общая цель — повышение качества жизни каждого человека в нашей стране, мы будем делать для этого все необходимое», — сказал он.

Владимир Путин в завершение отметил, что будущий бюджет предстоит принимать уже новому составу Госдумы. В этой связи он подчеркнул важность обеспечения преемственности «слаженной командной работы правительства и парламентских фракций».

«Мы уже многого добились благодаря такому тесному сотрудничеству. Но еще много задач нам предстоит решить. У нас большие, амбициозные планы, отвечающие масштабам нашей огромной страны. И те меры, подходы, которые мы обсудили, носят не текущий, разовый, а долгосрочный стратегический характер», — отметил президент. Также он подчеркнул, что в новом составе Госдумы нужно сохранить ядро, на которое можно будет опираться при принятии решений по социальным вопросам.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как относитесь к служебным романам?
Проголосовать >>>

15 сентября 2021

Более 630 псковских детей удалось подготовить к школе в рамках благотворительной акции
15 сентября 2021

Стиральную машину *bosh продают за миллион рублей в Пскове
15 сентября 2021

Михаил Ведерников поручил выделить деньги на строительство новой скважины в Локне
15 сентября 2021

Псковичам рассказали, как уберечь ребенка от опасности

15 сентября 2021

Главным врачом Себежской районной больницы стал Алексей Прокофьев
15 сентября 2021

Ограждение вокруг школы №24 в Пскове появится в следующем году
15 сентября 2021

Воркаут-площадку установили в Острове
15 сентября 2021

Четыре большие воркаут-площадки установят в Псковской области

© 2001-2021 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
+7(900)991-77-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...