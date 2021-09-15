Центр общественного наблюдения за выборами в Пскове будет работать круглосуточно

12:21, 15 сентября 2021, ПАИ

Центр общественного наблюдения за выборами будет работать в Пскове круглосуточно. Об этом рассказал председатель Избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов во время пресс-конференции в медиацентре ПАИ 15 сентября.

Игорь Сопов отметил, что любой желающий прохожий сможет зайти туда и посмотреть на экранах, как идёт голосование.

«Также можно будет наблюдать за подсчётом голосов», - добавил Сопов.

Выборы в Госдуму восьмого созыва назначены на единый день голосования 19 сентября. Они будут проходить в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября. Одновременно с выборами в нижнюю палату в единый день голосования должны состояться прямые выборы глав девяти субъектов РФ (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.