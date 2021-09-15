Почти 5 км теплосетей заменили в Пскове в этом году

13:19, 15 сентября 2021, ПАИ

Псковские тепловые сети подвели промежуточные итоги подготовки к отопительному сезону.

Как сообщается на странице предприятия в Instagram, все 28 источников теплоснабжения обслужены, проверены и готовы к подаче тепла. Котлы ежегодно вскрывают, проводят дефектовку, выявляют слабые места, ремонтируют кладку, проводят химическую чистку. Есть в городе три новых котла - на улице Леона Поземского и в котельной «ЭЛТЕРМ».

Также в этом году предприятие заменило 4939 метров сетей, многие из них проходят под дорогами, тротуарами, площадками. После замены сетей производились восстановительные работы и благоустройство объектов.