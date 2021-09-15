Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Первый центр для осужденных к принудительным работам открылся в Псковской области

В Великих Луках состоялось официальное открытие исправительного центра для осужденных к принудительным работам. Это первое учреждение на территории Псковской области, предназначенное для исполнения нового вида уголовного наказания, альтернативному лишению свободы. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УФСИН РФ по Псковской области.

На официальной церемонии открытия присутствовали начальник УФСИН России по Псковской области Евгений Стариков, прокурор Псковской области Иван Грибов, заместитель руководителя аппарата администрации Псковской области Дмитрий Иванов, заместитель главы администрации города Великие Луки Всеволод Куплайс, представители правоохранительных структур региона, духовенства, приглашенные гости, журналисты.

В новое учреждение уголовно-исполнительной системы уже прибыли первые осужденные. Здесь для них созданы все необходимые условия. В здании имеются спальные помещения, комната приема пищи, санузел, душевые, прачечная, обустроено помещение для проведения социальной воспитательной работы. Также центр оснащен современными техническими средствами надзора и контроля – охранной, пожарной сигнализацией, системами видеонаблюдения и доступа в здание. В дальнейшем планируется увеличение количества осужденных к принудительным работам до 300 человек.

Осужденные к принудительным работам обязаны выполнять правила внутреннего распорядка исправительного центра, не покидать его в ночное и нерабочее время, выходные и праздничные дни без разрешения администрации исправительного центра. Несоблюдение данных правил повлечет замену наказания лишением свободы. В остальном они обладают правами обычных граждан. Им разрешено пользоваться мобильными телефонами, интернетом, носить гражданскую одежду, они обладают правом голоса. У них больше возможностей для встреч с близкими людьми и родственниками, они самостоятельно добираются до места работы.

Работа по расширению сети исправительных центров на территории Псковской области продолжается, в том числе прорабатывается вопрос о создании участков, функционирующих как исправительные центры, на базе предприятий, где могут быть трудоустроены осужденные к принудительным работам.

В настоящее время работодателями города Великие Луки уже подготовлены рабочие места для трудоустройства осужденных.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как относитесь к служебным романам?
Проголосовать >>>

15 сентября 2021

Более 630 псковских детей удалось подготовить к школе в рамках благотворительной акции
15 сентября 2021

Стиральную машину *bosh продают за миллион рублей в Пскове
15 сентября 2021

Михаил Ведерников поручил выделить деньги на строительство новой скважины в Локне
15 сентября 2021

Псковичам рассказали, как уберечь ребенка от опасности

15 сентября 2021

Главным врачом Себежской районной больницы стал Алексей Прокофьев
15 сентября 2021

Ограждение вокруг школы №24 в Пскове появится в следующем году
15 сентября 2021

Воркаут-площадку установили в Острове
15 сентября 2021

Четыре большие воркаут-площадки установят в Псковской области

© 2001-2021 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
+7(900)991-77-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...