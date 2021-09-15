Первый центр для осужденных к принудительным работам открылся в Псковской области

15:25, 15 сентября 2021, ПАИ

В Великих Луках состоялось официальное открытие исправительного центра для осужденных к принудительным работам. Это первое учреждение на территории Псковской области, предназначенное для исполнения нового вида уголовного наказания, альтернативному лишению свободы. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УФСИН РФ по Псковской области.

На официальной церемонии открытия присутствовали начальник УФСИН России по Псковской области Евгений Стариков, прокурор Псковской области Иван Грибов, заместитель руководителя аппарата администрации Псковской области Дмитрий Иванов, заместитель главы администрации города Великие Луки Всеволод Куплайс, представители правоохранительных структур региона, духовенства, приглашенные гости, журналисты.

В новое учреждение уголовно-исполнительной системы уже прибыли первые осужденные. Здесь для них созданы все необходимые условия. В здании имеются спальные помещения, комната приема пищи, санузел, душевые, прачечная, обустроено помещение для проведения социальной воспитательной работы. Также центр оснащен современными техническими средствами надзора и контроля – охранной, пожарной сигнализацией, системами видеонаблюдения и доступа в здание. В дальнейшем планируется увеличение количества осужденных к принудительным работам до 300 человек.

Осужденные к принудительным работам обязаны выполнять правила внутреннего распорядка исправительного центра, не покидать его в ночное и нерабочее время, выходные и праздничные дни без разрешения администрации исправительного центра. Несоблюдение данных правил повлечет замену наказания лишением свободы. В остальном они обладают правами обычных граждан. Им разрешено пользоваться мобильными телефонами, интернетом, носить гражданскую одежду, они обладают правом голоса. У них больше возможностей для встреч с близкими людьми и родственниками, они самостоятельно добираются до места работы.

Работа по расширению сети исправительных центров на территории Псковской области продолжается, в том числе прорабатывается вопрос о создании участков, функционирующих как исправительные центры, на базе предприятий, где могут быть трудоустроены осужденные к принудительным работам.

В настоящее время работодателями города Великие Луки уже подготовлены рабочие места для трудоустройства осужденных.