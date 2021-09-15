Безопасность при подготовке к выборам в Псковской области обеспечили росгвардейцы
В период подготовки к выборам сотрудники подразделений вневедомственной охраны Росгвардии приняли участие в работе межведомственных комиссий по обследованию мест голосования и хранения избирательной документации, а также прилегающих к ним помещений на предмет соблюдения установленных требований к инженерно-технической укрепленности, антитеррористической безопасности и обеспечения безопасности граждан. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Псковской области.
Центром лицензионно-разрешительной работы управления осуществляется комплекс мероприятий, направленных на профилактику нарушений законодательства Российской Федерации в сфере хранения оружия и осуществления частной охранной деятельности.
В период подготовки и проведения голосования, для несения службы на избирательных участках будут задействованы сотрудники и военнослужащие Управления Росгвардии по Псковской области.
В целях оперативного реагирования на возможные правонарушения маршруты движения групп задержания подразделений вневедомственной охраны Росгвардии будут приближены к избирательным участкам.
Сотрудники ОМОН управления в составе инженерно-досмотровой группы принимают участие в обследовании объектов для голосования, а также прилегающей территории на наличие взрывоопасных предметов.
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