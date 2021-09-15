На зарплату от 45 до 90 тысяч рублей могут рассчитывать контрактники из Псковской области

17:04, 15 сентября 2021, ПАИ

У читателей Псковского агентства информации накопилось большое количество вопросов, связанных с условиями поступления и прохождения военной службы по контракту. Псковичам любопытно, как обстоят дела по отбору кандидатов в Псковской области? Кто хочет стать профессиональным Защитником Отечества? Как изменился социальный пакет военнослужащих? Какие вакантные воинские должности чаще всего выбирают псковичи?

На эти и другие вопросы нам ответил офицер по тестированию и военно-профессиональной ориентации пункта отбора на военную службу по контракту по Псковской области, капитан Дмитрий Зайцев, который руководит работой по отбору контрактников.

- Наш пункт является звеном целой сети пунктов отбора (общее количество - 84), размещённых на территории страны, и выполняет задачу по качественному комплектованию подразделений и воинских частей военнослужащими, проходящими военную службу по контракту из числа граждан, проживающих на территории Псковского региона и не находящихся на военной службе.

- Каковы итоги работы пункта по отбору кандидатов для поступления на военную службу по контракту в 2021 году?

- В этом году было отобрано для прохождения военной службы по контракту около 300 кандидатов. Общее количество обращений достигло почти 600. Получается, судя по статистике, что престиж военной службы в глазах жителей региона очень высок, а конкурс составляет 2 человека на место.

- Говорят, что у молодого человека, имеющего высшее или среднее профессиональное образование, есть возможность не проходить военную службу по призыву, а сразу поступить на военную службу по контракту, так ли это?

- Абсолютно верно, не так давно для этой категории молодых людей появилась возможность вместо прохождения 1 года службы по призыву сделать выбор в пользу военной службы по контракту сроком на 2 года.

Стоит отметить, что данное предложение пользуется огромным спросом. Только за неполных 9 месяцев 2021 года на военную службу по контракту в Вооружённые Силы России отобрано более 100 выпускников псковских вузов и колледжей. Плюсы этого выбора очевидны и понятны - молодой человек, поступая на военную службу по контракту, сразу получает денежное довольствие, более чем в 12 раз превосходящее размер денежного довольствия военнослужащего по призыву, может самостоятельно выбрать место прохождения службы и воинскую должность, а также в полном объёме пользуется пакетом социальных гарантий и льгот.

- В чём секрет такой популярности военной службы по контракту у населения региона?

- Выбирая профессию Защитника Отечества, человек получает стабильность и уверенность в завтрашнем дне, широкие возможности для самореализации, достойный уровень жизни и высокий социальный статус. Кроме того, успешно решаются вопросы жилищного и пенсионного обеспечения.

- Произошли ли какие-нибудь изменения в законодательстве по вопросу прохождения военной службы по контракту и улучшения условий службы?

- Существенно увеличился размер денежной компенсации за наем жилья для военнослужащих рядового и сержантского состава (в среднем с 3 600 - 12 500 рублей до уровня фактических затрат).

С августа 2020 г. введена ежемесячная надбавка отдельным категориям военнослужащих лётного состава, плавсостава, РВСН, Главного управления ГШ РФ, размер которой в среднем составит 23 000 рублей (для офицеров – 100%, прапорщиков и сержантов – 110%, солдат – 120%), и затронула более 45 тыс. военнослужащих. Указанная надбавка будет выплачиваться в зависимости от уровня воинской дисциплины при отсутствии неснятых дисциплинарных взысканий.

С 1 октября 2021 года по плану индексации денежное довольствие военнослужащих увеличится на 3,7%. В соответствии с указом президента Российской Федерации военнослужащим независимо от воинского звания и должности в сентябре 2021 года начислена единовременная денежная выплата в размере 15 000 рублей.

Также дополнительно прорабатывается вопрос о предоставлении военнослужащим рядового и сержантского состава права бесплатного проезда к месту проведения отпуска и обратно независимо от места прохождения военной службы.

Дмитрий Владимирович отметил, что нынешний социальный пакет контрактника весьма насыщен и предполагает комфортные условия для жизни военнослужащего и членов его семьи.

- Какие гарантии и льготы привлекают жителей нашего региона в пользу выбора военной профессии?

- Список социальных гарантий и льгот весьма обширен и составляет так называемый социальный пакет, который даёт военнослужащему стабильный и высокий уровень денежного довольствия (в среднем от 35-45 тыс. рублей, а с большой выслугой и надбавками за особые условия службы — до 90 тыс. рублей в месяц; возможность приобретения жилья в любом регионе России за счёт средств Минобороны; возможность выхода на пенсию по достижении 20 лет календарной или льготной выслуги; медицинское, продовольственное, вещевое, санаторно-курортное обеспечение; участие в системе обязательного страхования жизни и здоровья военнослужащих; переподготовку военнослужащих на гражданские специальности при увольнении в запас за счет средств Минобороны России.

- Какие воинские должности на сегодняшний день наиболее популярны у псковичей при поступлении на военную службу по контракту?

- Если говорить о конкретных должностях, которыми интересуются жители региона, то стоит отметить повышенный интерес населения к должностям водителей грузового автотранспорта, механиков-водителей боевых машин, операторов средств радиоэлектронной борьбы, из интересных направлений стоит выделить должности кодировщиков, операторов беспилотных летательных аппаратов.

Подводя итоги нашей беседы, можно с уверенностью сказать, что военная служба по контракту в Вооружённых Силах России даёт псковичам возможность личностного и профессионального роста, реализации своего потенциала, быть достойным гражданином России и Защитником Отечества.

Всю необходимую информацию по вопросам поступления и прохождения военной службы по контракту можно получить в пункте отбора на военную службу по контракту (2 разряда) по Псковской области, который находится по адресу: Псков, улица Первомайская, д. 38, 1 этаж, телефон 8 (8112) 66-73-45. Также в дистанционном формате гражданин может подать сведения о себе через раздел «личный кабинет гражданина» на официальном сайте Минобороны России.