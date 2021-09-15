В Великих Луках мужчина обокрал коллегу

17:41, 15 сентября 2021, ПАИ

В Великих Луках 14 сентября мужчина украл у коллеги из кошелька 7000 рублей, сообщает пресс-служба УМВД России по Псковской области.

Жительница Великих Лук обратилась в полицию за помощью. По словам потерпевшей, у нее из сумки украли 7000 рублей, лежавших в кошельке.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники ОМВД России города Великие Луки установили личность подозреваемого, которым оказался 22-летний великолучанин, работавший ранее вместе с потерпевшей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ (Кража). Как оказалось, молодой человек ранее был судим.