Более 630 псковских детей удалось подготовить к школе в рамках благотворительной акции

17:32, 15 сентября 2021, ПАИ

Более 630 детей из нуждающихся семей и интернатных учреждений региона подготовили к школе в рамках благотворительной акции «Здравствуй, школа! 2021», сообщили в Псковском областном отделении Российского детского фонда.

Акция стартовала в июле. На протяжении двух месяцев сотрудники фонда обращались к представителям бизнеса, частным лицам с приглашением присоединиться к акции и помочь детей собрать в школу. На призыв откликнулись более 80 благотворителей.

Второй год подряд к акции присоединился Молодёжный парламент при Псковском областном Собрании депутатов – они привезли 3000 тетрадей, этого хватило на комплектование 300 рюкзаков.

Помимо учебных принадлежностей, сотрудники и волонтёры фонда стараются комплектовать рюкзаки сладостями и игрушками.

К акции подключилась также президент благотворительной ассоциации «Маленькие сердца» Паскаль Вайер, которая перечислила пожертвование, которого хватило на подготовку к школе 131 ребёнка из шести интернатных учреждений в Опочке, Порхове, Красногородске, Пушкинских Горах, Печорах и Великих Луках.

Кроме этого, к акции присоединились друзья из клуба «Мы вместе» и Регионального центра добровольчества. Они организовали сбор канцелярских товаров и рюкзаков в офисе «Команда 2018». В итоге благодаря их инициативе 43 ребёнка отправились в школу с новыми портфелями.