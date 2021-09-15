Водитель Hyundai пострадал в результате «пьяного» ДТП в Великих Луках

20:19, 15 сентября 2021, ПАИ

Водитель Hyundai пострадал в результате «пьяного» ДТП в Великих Луках. Об этом сообщил корреспондент газеты «Наш путь».

Авария произошла на Новосокольнической, 2 в Великих Луках.



Фото: Газета «Наш путь»



Фото: Газета «Наш путь»



Фото: Газета «Наш путь»



Фото: Газета «Наш путь»



Фото: Газета «Наш путь»



Фото: Газета «Наш путь»



Фото: Газета «Наш путь»



Фото: Газета «Наш путь»



Фото: Газета «Наш путь»

















По предварительной информации, 40-летний водитель Hyundai Solaris, предположительно, в

состоянии сильного алкогольного опьянения при повороте не справился с управлением и въехал в металлическое ограждение.

После чего автомашина выехала на тротуар.

По словам очевидцев, скорость автомобиля была огромная. Он снёс ограждение и притащил его к зданию.

В результате ДТП пострадал сам водитель Hyundai. Он доставлен в Великолукскую межрайонную больницу.

На месте работали сотрудники ГИБДД, скорая и МЧС.