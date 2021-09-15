Водитель Hyundai пострадал в результате «пьяного» ДТП в Великих Луках
Водитель Hyundai пострадал в результате «пьяного» ДТП в Великих Луках. Об этом сообщил корреспондент газеты «Наш путь».
Авария произошла на Новосокольнической, 2 в Великих Луках.
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Фото: Газета «Наш путь»
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Фото: Газета «Наш путь»
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Фото: Газета «Наш путь»
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Фото: Газета «Наш путь»
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Фото: Газета «Наш путь»
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Фото: Газета «Наш путь»
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Фото: Газета «Наш путь»
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Фото: Газета «Наш путь»
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Фото: Газета «Наш путь»
По предварительной информации, 40-летний водитель Hyundai Solaris, предположительно, в
состоянии сильного алкогольного опьянения при повороте не справился с управлением и въехал в металлическое ограждение.
После чего автомашина выехала на тротуар.
По словам очевидцев, скорость автомобиля была огромная. Он снёс ограждение и притащил его к зданию.
В результате ДТП пострадал сам водитель Hyundai. Он доставлен в Великолукскую межрайонную больницу.
На месте работали сотрудники ГИБДД, скорая и МЧС.
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