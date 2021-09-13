Собирать вокруг дома старую рухлядь рекомендует народный календарь

08:27, 16 сентября 2021, ПАИ

16 сентября отмечается память святой Домны Никомидийской. Она жила в царствование императора Максимилиана, была языческой жрицей, но приняла христианскую веру. Об этом пишет calend.ru.

После того как по приказу правителя начались гонения на христиан, Домна пострадала за свои убеждения и с тех пор стала считаться мученицей.

В этот день на Руси был обычай собирать вокруг дома всяческую рухлядь — особенно старые, изношенные лапти. Все это вешали либо на колья вокруг огорода, либо под крыши хлевов, либо на столбы у ворот. На Руси считали, что это якобы защитит от сглаза и дом, и двор, и скотину, и урожай, и самих хозяев. Если недобрый человек посмотрит на лапти, удивится их несчетному числу и начнет пересчитывать, то уже ничего не сможет сглазить.

Вечером весь хлам, кроме лаптей, выбрасывали, а то, что можно было сжечь, сжигали вместе с картофельной ботвой. На Руси верили, что это принесет семье благополучие на целый год вперед. Мешки, в которые собирали на полях картошку, промывали в реке и вывешивали сушиться.