Россельхознадзор в Псковской области проверил качество более 22 тысяч тонн продукции из 54 стран

18:01, 20 ноября 2026, ПАИ

Более 22,3 тысячи тонн животноводческой продукции, ввезённой из 54 стран мира, проконтролировали в Псковской области с января по октябрь 2026 года. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

Основу продовольственного сегмента составили рыба, молочные продукты, мясо, а также прочая готовая продукция. Кроме того, через пункты пропуска на границе в Псковской области поступили корма и кормовые добавки, а также сырьё животного происхождения. Также была ввезена 371 тонна лекарственных средств для ветеринарного применения.

Государственные инспекторы управления осуществили ветеринарный контроль в отношении всех партий поступившей продукции. Товары, соответствующие ветеринарно-санитарным требованиям России и Евразийского экономического союза, направили грузополучателям.