Дмитрий Чернышенко и Андрей Турчак приедут в Псков 16 сентября

09:16, 16 сентября 2021, ПАИ

16 сентября в Псков приедут заместитель председателя Правительства РФ Дмитрий Чернышенко и первый заместитель председателя Совета Федерации, секретарь Генерального совета партии «Единая Россия» Андрей Турчак. Об этом сообщает официальный Telegram-канал Псковской области.

Вместе с губернатором Михаилом Ведерниковым гости примут участие в торжественном открытии стадиона «Машиностроитель» и посетят стройплощадку кампуса ПсковГУ. Также на площадке кампуса состоится презентация учебно-лабораторного корпуса для медицинского факультета ПсковГУ.

Затем Андрей Турчак вместе с Михаилом Ведерниковым посетят Пыталовский район, где состоится пуск газа в первое домовладение в рамках реализации программы догазификации.