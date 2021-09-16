Дмитрий Чернышенко и Андрей Турчак приедут в Псков 16 сентября
16 сентября в Псков приедут заместитель председателя Правительства РФ Дмитрий Чернышенко и первый заместитель председателя Совета Федерации, секретарь Генерального совета партии «Единая Россия» Андрей Турчак. Об этом сообщает официальный Telegram-канал Псковской области.
Вместе с губернатором Михаилом Ведерниковым гости примут участие в торжественном открытии стадиона «Машиностроитель» и посетят стройплощадку кампуса ПсковГУ. Также на площадке кампуса состоится презентация учебно-лабораторного корпуса для медицинского факультета ПсковГУ.
Затем Андрей Турчак вместе с Михаилом Ведерниковым посетят Пыталовский район, где состоится пуск газа в первое домовладение в рамках реализации программы догазификации.
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