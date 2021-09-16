Программу форума «На пересеченных рубежах», посвященного столетию профессора Евгения Маймина, представили в медиацентре ПАИ
О сохранении русской культуры и языка, проведении Форума зарубежных и российских выпускников ПсковГУ, посвящённого 100-летию историка русской литературы Е. А. Маймина, говорим 16 сентября в медиацентре Псковского агентства информации.
У нас в гостях: руководитель Научно-просветительского центра русского языка и культуры им. Маймина Аида Разумовская и ведущий научный сотрудник Института мировой литературы им. Горького РАН Екатерина Дмитриева-Маймина.
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