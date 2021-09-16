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Спорт

Минспорт профинансирует вторую очередь реконструкции стадиона «Машиностроитель» в Пскове

Заместитель председателя Правительства России Дмитрий Чернышенко дал поручение Министерству спорта РФ профинансировать вторую очередь реконструкции стадиона «Машиностроитель» в Пскове. Об этом он сообщил журналистам во время рабочей поездки в Псковскую область 16 сентября, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Дмитрий Чернышенко отметил, что стадион — это целый спортивный кластер, центр притяжения для большого количества ребят. Проект второй очереди реконструкции будет выбран с учетом того, чтобы ускорить и удешевить его разработку. Вице-премьер пообещал, что лично приедет на открытие объекта. По его словам, поручение президента РФ Владимира Путина о том, что число систематически занимающихся спортом граждан страны нужно поднять до 70%, выполнимо.

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников добавил, что объект был сложный и все время постоянно вносились изменения в проектно-сметную документацию. По его словам, благодаря правительству и первому заместителю председателя Совета Федерации, секретарю Генерального совета партии «Единая Россия»  Андрею Турчаку удалось завершить проект первой очереди. «Это будет один из самых крупных спортивных центров в СЗФО», - уверен он.

Андрей Турчак поздравил псковичей с праздником и напомнил, что недавно посещал эту площадку. «Радостно, что в день приемки первой очереди приняли решение о второй. Важно, чтобы здесь и школы города Пскова занимались, и уроки физкультуры здесь проводились», - добавил он.

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