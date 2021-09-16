Кампус ПсковГУ сдадут 26 декабря

10:34, 16 сентября 2021, ПАИ

Студенческий кампус ПсковГУ сдадут к 26 декабря, передаёт корреспондент Псковского агентства информации 16 сентября.

В рамках рабочего визита в Псковскую область прибыл заместитель председателя Правительства России Дмитрий Чернышенко и первый заместитель председателя Совета Федерации, секретарь генерального совета партии «Единая Россия» Андрей Турчак, которые посетили кампус.

Ректор ПсковГУ Наталья Ильина отметила, что готовность общежития внутри составляет 100%, и добавила, что главный корпус вуза находится в шаговой доступности, что очень удобно для студентов.

Дмитрий Чернышенко и Андрей Турчак также осмотрели балкон в одной из комнат.

В осмотре кампуса также приняли участие исполняющий полномочия главы администрации Пскова Борис Елкин и секретарь Псковского регионального отделения «Единой России», депутат Госдумы Александр Козловский.