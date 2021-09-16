Туристический потенциал Псковской области презентовали вице-премьеру

10:50, 16 сентября 2021, ПАИ

Туристический потенциал Псковской области презентовали заместителю председателя Правительства РФ Дмитрию Чернышенко и первому зампредседателя Совета Федерации, секретарю Генерального совета партии «Единая Россия» Андрею Турчаку, которые находятся в регионе с рабочим визитом. Об этом сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

Заместитель губернатора Псковской области Нинель Салагаева рассказала, что для региона до 2035 года туризм является приоритетной отраслью развития. В Псковской области насчитывается 4314 объектов культурного наследия федерального и регионального значения, 10 объектов ЮНЕСКО. Кроме того, отметила Нинель Салагаева, за последние годы инфраструктура стала активно развиваться благодаря увеличению потока туристов и поддержке, которую получает регион из федерального центра. Реализуется туристско- рекреационный кластер, Псково-Печерский монастырь привлекает большое количество паломников. «Мы участвуем в большом проекте по созданию кластера «Духовные истоки», в этом году вводим в эксплуатацию улицу Поземского в Пскове, начали строить новую канализацию в Печорах», - перечислила заместитель губернатора.

По ее словам, объемы инвестиций с 2011 по 2018 год составили 1,6 млрд, более 5 млрд - внебюджетные. 12 инвестиционных объектов было заявлено, сейчас их гораздо больше.

«На остров Залита идёт большое количество паломников, при договоренности приобретаем судно загрузкой 45 человек, которое будет ходить на остров», - отметила Нинель Салагаева. Также она рассказала о реконструкции парка и набережной в Великих Луках, планируемой реконструкции набережной в Пскове на стороне кампуса ПсковГУ.

«Мы развиваемся, у нас очень много проектов», - констатировала спикер и поблагодарила Дмитрия Чернышенко, Андрея Турчака и губернатора Псковской области Михаила Ведерникова за поддержку и системный подход.

Дмитрий Чернышенко отметил, что очень важно, чтобы были объекты, работающие на цели развития турпотока. «Вам нужно ориентироваться на 800 тысяч туристов в год. Ждём от вас планы по развитию туристической сферы», - обратился он к представителям региона и заверил, что правительство готово оказать поддержку в этой сфере, в том числе в части субсидирования ставки по кредитам для инвесторов. «Создавая инфраструктуру, нужно думать о жителях, в сфере задействовано до 50 различных отраслей», - добавил вице-премьер.