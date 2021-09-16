В Пыталово стартует программа догазификации

13:25, 16 сентября 2021, ПАИ

16 сентября в Пыталово будет дан старт начала программы догазификации, сообщает официальный Telegram-канал Псковской области.

От региона на программу догазификации поступило 7 тысяч заявок. Псковская область стала третьим регионом в стране по количеству заявок.

«Чувствуется, что Псковская область ждала эту программу», - отметил генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз» Сергей Густов.

«Мы не просто ждали, мы ее активно с Андреем Анатольевичем и вами приближали», - сказал губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Сегодня в Пыталово подключат по программе догазификации первых 6 абонентов, всего к программе присоединятся более тысячи домовладений.

«Михаил Юрьевич подписал ёмкую программу на 2021-2025 годы, в рамках которой газификация Псковской области будет продолжена. Президент чётко поставил задачу, что программа догазификации не должна влиять на плановое подключение», - заявил первый зампредседателя Совета Федерации, секретарь Генерального совета партии «Единая Россия» Андрей Турчак, который приехал в Псковскую область с рабочим визитом.

С 5 по 13 августа специалисты отдела ЖКХ, благоустройства, строительства, архитектуры администрации Пыталовского района совместно с администрациями городского и сельских поселений организовали работу с жителями Пыталово, поселка Белорусский, деревень Вышгородок и Пыталовские Хутора по вопросу адресной инвентаризации индивидуальных жилых домов и домов блокированной застройки на предмет наличия негазифицированных домовладений с целью включения домовладений в программу «Догазификация». В общей сложности о своём намерении присоединиться к сетям газоснабжения и готовности к потреблению газа и заявку в AO «Газпром газораспределение Псков» на «Догазификацию» в Пыталовском районе подали 272 домовладелея из 1101 предполагаемых.