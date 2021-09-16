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Политика

Женщину сбили на Рижском проспекте в Пскове

В Пскове на Рижском проспекте 16 сентября сбили женщину, сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

Авария произошла около пяти часов дня у дома №51 на Рижском проспекте, напротив остановки. 

  • Пешехода сбили на Рижском проспекте в Пскове
    Фото: ПАИ
  • Пешехода сбили на Рижском проспекте в Пскове
    Фото: ПАИ
  • Пешехода сбили на Рижском проспекте в Пскове
    Фото: ПАИ
  • Пешехода сбили на Рижском проспекте в Пскове
    Фото: ПАИ
  • Пешехода сбили на Рижском проспекте в Пскове
    Фото: ПАИ

По предварительным данным, женщина переходила дорогу в неположенном месте и была сбита автомобилем Renault. В результате наезда, предварительно, она получила перелом ноги. 

На месте ДТП работают сотрудники скорой медицинской помощи, аварийно-спасательной службы и ДПС.

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