Женщину сбили на Рижском проспекте в Пскове
В Пскове на Рижском проспекте 16 сентября сбили женщину, сообщает корреспондент Псковского агентства информации.
Авария произошла около пяти часов дня у дома №51 на Рижском проспекте, напротив остановки.
По предварительным данным, женщина переходила дорогу в неположенном месте и была сбита автомобилем Renault. В результате наезда, предварительно, она получила перелом ноги.
На месте ДТП работают сотрудники скорой медицинской помощи, аварийно-спасательной службы и ДПС.
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