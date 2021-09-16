Момент наезда на пешехода в Пскове зафиксировали камеры видеонаблюдения
Момент наезда на пешехода в Пскове зафиксировали камеры видеонаблюдения.
ДТП произошло 16 сентября около 17:15 у дома №51 по Рижскому проспекту в Пскове.
По предварительным данным, автомобиль Renault сбил женщину, которая переходила дорогу вне пешеходного перехода.
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