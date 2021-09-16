Встреча на «Седьмом небе». 3 дня без телефона, 27 часов сна и другие рекорды псковичей

20:52, 16 сентября 2021, ПАИ

Каждый вторник и четверг на радиостанции «Седьмое небо» в эфир выходит программа «Место встречи». На протяжении двух часов ведущие общаются на различные темы, дарят позитив и разыгрывают подарки. Один из способов забрать приз – интерактив. В эфире озвучивается тема, а слушатели присылают свои мысли в чаты.

Сегодня слушатели поделились своими необычными личными рекордами. Предлагаем вашему вниманию топ самых оригинальных из них:

1. Сбор мебели, ремонт бытовой техники и установка люстры. Один день из жизни домохозяйки.

2. В одиночку вымыть 748 тарелок, работая на банкете.

3. Коллеги по работе подсчитали количество дней без косяков своего сотрудника. Рекорд – три.

4. Поедание целого ананаса без кожуры за 10 секунд.

5. Сбор на работу за 7 минут и 13 минут на дорогу.

6. Девять стран за одну неделю.

7. Сон длиною 27 часов без перерыва.

8. Поедание бургера весом 1,5 килограмма за 13 минут 43 секунды.

9. Месяц жизни в лесу.

10. 3 дня без телефона.

Своими мыслями и предложениями псковичи делятся каждый вторник и четверг на волне 107.1FM. Присоединяйтесь! Слушайте, пишите, звоните и получайте подарки. Самые оригинальные ответы будем публиковать в нашем топе. До встречи на нашем сайте и радио «Седьмое небо»!