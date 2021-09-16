Минздрав исследует совместимость вакцин от COVID-19 и гриппа
Замглава Минздрава Олег Гринев заявил, что в кратчайшие сроки будут проведены исследования об одновременном введении вакцин от коронавируса и гриппа, пишет РИА новости.
Гринев рассказал журналистам о необходимости проверки вакцин на безопасность и эффективность при одновременном введении. После этих исследований будет принято окончательное решение.
Уточняется, что на данный момент рекомендуется делать прививки с разницей в месяц.
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