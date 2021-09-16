Минздрав исследует совместимость вакцин от COVID-19 и гриппа

21:40, 16 сентября 2021, ПАИ

Замглава Минздрава Олег Гринев заявил, что в кратчайшие сроки будут проведены исследования об одновременном введении вакцин от коронавируса и гриппа, пишет РИА новости.

Гринев рассказал журналистам о необходимости проверки вакцин на безопасность и эффективность при одновременном введении. После этих исследований будет принято окончательное решение.

Уточняется, что на данный момент рекомендуется делать прививки с разницей в месяц.