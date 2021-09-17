В России создали тест-систему, позволяющую обнаружить COVID-19 в любых биожидкостях

08:49, 17 сентября 2021, ПАИ

Специалисты ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора разработали тест-систему, позволяющую обнаружить коронавирус в любых биологических жидкостях, пишет газета «Известия».

Набор реагентов предназначен для выявления и количественного определения вирусных частиц не только в мазках со слизистой оболочки носо- и ротоглотки, но и в мокроте, бронхоальвеолярном лаваже, плазме крови, фекалиях, ректальных мазках и аутопсийном материале (получают при вскрытии тел умерших). Разработанный тест сможет определить количество вируса в объектах окружающей среды.

Такая тест-система является первой в мире, которая работает на платформе ПЦР. Система предназначена для бессимптомных и малосимптомных зараженных в очагах инфекции. Тест-систему можно использовать как дополнительный анализ при сомнительных результатах первичного теста. Получить высокоточный результат с указанием стадии заболевания можно в течение шести часов.

Коме того, SARS-CoV-2 выделяется в человеческом организме циклично, и есть периоды, когда в мазке из носоглотки он не определяется, поэтому выявить патоген можно либо по крови, либо по мокроте, либо по фекальным массам.