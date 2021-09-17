Александр Котов: Очень рассчитываю, что на выборы придет наш избиратель, который способен отличить реальные дела от пустых разговоров

10:55, 17 сентября 2021, ПАИ

Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов также проголосовал одним из первых среди политиков региона. Свой голос спикер парламента отдал на участке в Овсище в школе №3.

Как председатель Собрания депутатов шестого созыва, завершающего свою работу, Александр Котов выразил надежду, что будет избран депутатский корпус, способный принимать взвешенные решения, которые важны здесь и сейчас и которые будут работать на перспективу.

«Очень надеюсь, что в новом созыве будет не просто парламентская трибуна для популистов, а орган власти, способный принимать решения, которые важны для наших жителей, решения тех проблем, которые мы слышали на встречах в избирательных округах. Очень рассчитываю, что на выборы придет наш избиратель, который способен отличить реальные дела от пустых разговоров и который ценит ответственный подход», - отметил парламентарий.

Голосование на новый корпус депутатов Псковского областного Собрания и депутатов в Государственную Думу РФ началось сегодня, 17 сентября, и продлится до 19 сентября. Жителям Псковской области предстоит выбрать депутатский корпус 7-го созыва.

Отметим, выборы-2021 проходят в условиях тотального контроля наблюдателей и общественных организаций. За их честностью следят полмиллиона наблюдателей. Это больше, чем население 70 государств мира. Количество наблюдателей по сравнению с прошлыми выборами выросло почти вдвое, за выборами в Госдуму в 2016 году следили 264 тысячи наблюдателей. Наблюдателей отправили все 14 политических партий, участвующих в выборах, они следят за выборами все три дня голосования, снимают на телефон и выкладывают видео в соцсети. В Псковской области работают 1665 наблюдателей, а планируется приезд иностранных экспертов для наблюдения за выборами из Германии, Испании и Новой Зеландии.

Как Псковская область готовилась к выборам, читайте здесь, как идет ход голосования - здесь.