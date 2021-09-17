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Политика

Александр Котов: Очень рассчитываю, что на выборы придет наш избиратель, который способен отличить реальные дела от пустых разговоров

Фото ПАИ.

Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов также проголосовал одним из первых среди политиков региона. Свой голос спикер парламента отдал на участке в Овсище в школе №3.

Как председатель Собрания депутатов шестого созыва, завершающего свою работу, Александр Котов выразил надежду, что будет избран депутатский корпус, способный принимать взвешенные решения, которые важны здесь и сейчас и которые будут работать на перспективу.

Фото ПАИ.

«Очень надеюсь, что в новом созыве будет не просто парламентская трибуна для популистов, а орган власти, способный принимать решения, которые важны для наших жителей, решения тех проблем, которые мы слышали на встречах в избирательных округах. Очень рассчитываю, что на выборы придет наш избиратель, который способен отличить реальные дела от пустых разговоров и который ценит ответственный подход», - отметил парламентарий.

Голосование на новый корпус депутатов Псковского областного Собрания и депутатов в Государственную Думу РФ началось сегодня, 17 сентября, и продлится до 19 сентября. Жителям Псковской области предстоит выбрать депутатский корпус 7-го созыва. 

Отметим, выборы-2021 проходят в условиях тотального контроля наблюдателей и общественных организаций. За их честностью следят полмиллиона наблюдателей. Это больше, чем население 70 государств мира. Количество наблюдателей по сравнению с прошлыми выборами выросло почти вдвое, за выборами в Госдуму в 2016 году следили 264 тысячи наблюдателей. Наблюдателей отправили все 14 политических партий, участвующих в выборах, они следят за выборами все три дня голосования, снимают на телефон и выкладывают видео в соцсети. В Псковской области работают 1665 наблюдателей, а планируется приезд иностранных экспертов для наблюдения за выборами из Германии, Испании и Новой Зеландии.

Как Псковская область готовилась к выборам, читайте здесь, как идет ход голосования - здесь. 

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