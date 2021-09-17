Члены облизбиркома выехали разбираться с ситуацией на участке в школе №10 Пскова

11:36, 17 сентября 2021, ПАИ

Члены избирательной комиссии Псковской области выехали на избирательный участок № 43 в 10-й школе Пскова, где было зафиксировано нарушение при проведении выборов. Об этом сообщает Telegram-канал «Псковские новости».

Координатор движения «Голос» в Псковской области (признано иноагентом) заявил, что на этом участке нарушена тайна голосования: содержимое кабинок попадает в зону ведения камеры наблюдения. В Telegram-каналах выкладывают скриншоты с камеры.

Ранее сообщалось, что Telegram-каналу «Псковские новости» cитуацию прокомментировал председатель Избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов. Он отметил, что на этом участке голосуют военнослужащие. Российское законодательство не предусматривает видеонаблюдение там, где голосуют военные, а также и в медучреждениях.

В спортзале школы, где идет голосование, установлена камера по антитеррористической программе. По словам председателя избиркома, сторонние люди получили к ней доступ и выкладывают в Сеть скриншоты.

«Налицо двойное нарушение: несанкционированный доступ к камере видеонаблюдения школы и выкладывание в Сеть персональной информации. Будем разбираться», - заявил Игорь Сопов.