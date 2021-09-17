Четырехлетний ребенок госпитализирован после ДТП в Псковском районе
Четырехлетний ребенок госпитализирован после ДТП в Псковском районе. Об этом сообщил корреспондент Псковского агентства информации.
Авария произошла 17 сентября около 13:30 у дома №3 на улице Центральной в деревне Адворицы Псковского района.
По предварительным данным, автомобиль Renault Kaleo совершил наезд на находящегося на проезжей части 4-летнего ребенка. В результате ДТП ребенок получил, предположительно, травмы головы и был госпитализирован в Детскую областную больницу.
На месте происшествия работают сотрудники ДПС, врачи скорой медицинской помощи и спасатели аварийно-спасательной службы.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
Как относитесь к служебным романам?
16 сентября 2021
Адвокат осужденного за смертельный наезд на велосипедистку подал апелляционную жалобу