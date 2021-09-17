Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Происшествия

Четырехлетний ребенок госпитализирован после ДТП в Псковском районе

Четырехлетний ребенок госпитализирован после ДТП в Псковском районе. Об этом сообщил корреспондент Псковского агентства информации. 

Авария произошла 17 сентября около 13:30 у дома №3 на улице Центральной в деревне Адворицы Псковского района.

По предварительным данным, автомобиль Renault Kaleo совершил наезд на находящегося на проезжей части 4-летнего ребенка. В результате ДТП ребенок получил, предположительно, травмы головы и был госпитализирован в Детскую областную больницу. 

На месте происшествия работают сотрудники ДПС, врачи скорой медицинской помощи и спасатели аварийно-спасательной службы.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как относитесь к служебным романам?
Проголосовать >>>

17 сентября 2021

Водитель мопеда пострадал в результате ДТП в Порховском районе
17 сентября 2021

Четырехлетний ребенок госпитализирован после ДТП в Псковском районе
17 сентября 2021

Детская коляска сгорела в подъезде жилого дома на Запсковье в Пскове
17 сентября 2021

Троих детей спасли из пожара в многоэтажке в Пскове
16 сентября 2021

Момент наезда на пешехода в Пскове зафиксировали камеры видеонаблюдения
16 сентября 2021

Женщину сбили на Рижском проспекте в Пскове
16 сентября 2021

Адвокат осужденного за смертельный наезд на велосипедистку подал апелляционную жалобу
16 сентября 2021

Следователи начали проверку после гибели двух мужчин в больнице в Великолукском районе

© 2001-2021 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
+7(900)991-77-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...