Четырехлетний ребенок госпитализирован после ДТП в Псковском районе

13:55, 17 сентября 2021, ПАИ

Четырехлетний ребенок госпитализирован после ДТП в Псковском районе. Об этом сообщил корреспондент Псковского агентства информации.

Авария произошла 17 сентября около 13:30 у дома №3 на улице Центральной в деревне Адворицы Псковского района.

По предварительным данным, автомобиль Renault Kaleo совершил наезд на находящегося на проезжей части 4-летнего ребенка. В результате ДТП ребенок получил, предположительно, травмы головы и был госпитализирован в Детскую областную больницу.

На месте происшествия работают сотрудники ДПС, врачи скорой медицинской помощи и спасатели аварийно-спасательной службы.