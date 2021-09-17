Водитель мопеда пострадал в результате ДТП в Порховском районе
Водитель мопеда пострадал в результате ДТП вблизи кладбища в Порховском районе. Об этом Псковскому агентству информации сообщил корреспондент газеты «Порховский вестник».
Авария произошла на 156-м километре трассы Порхов - Псков в Порховском районе 17 сентября.
По предварительным данным, 20-летний водитель, управляя автомобилем ВАЗ-2107, столкнулся с мопедом. В результате ДТП пострадал 62-летний водитель мопеда.
На месте аварии работают сотрудники МЧС и ДПС.
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