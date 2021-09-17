В Пскове задержали расклейщиков агитматериалов
В Пскове задержали людей, распространявших агитматериалы в первый день выборов. Об этом Псковскому агентству информации стало известно из собственных источников.
17 сентября утром на фонарных столбах по Рижскому проспекту в Пскове были расклеены печатные агитационные листовки одной из политических партий. «Расклейщики» не обделили вниманием и стены домов и остановки общественного транспорта.
В соответствии с законом «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» распространение агитматериалов в день голосования запрещено.
Кроме того, согласно ч. 2 раздела VI Правил благоустройства, утвержденных решением Псковской городской Думы от 29 апреля 2011 года №1692, запрещено размещать афиши, агитационные плакаты или иные печатные материалы в местах, не предусмотренных для этого.
В настоящее время личности нарушителей установлены. В отношении этих граждан будут составлены протоколы об административном правонарушении.
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