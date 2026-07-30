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Политика

ЦИК завершил регистрацию партийных списков на выборах в Госдуму

Центральная избирательная комиссия РФ завершила регистрацию федеральных списков кандидатов всех 11 политических партий, подавших документы для участия в выборах депутатов Государственной Думы девятого созыва. Об этом сообщает ЦИК РФ.

Фото: ПАИ

В сентябрьских выборах примут участие КПРФ, «Новые люди», «Единая Россия», ЛДПР, «Справедливая Россия», «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость», «Коммунисты России», «Родина», «Яблоко», «Партия прямой демократии» и Российская экологическая партия «Зелёные».

По словам заместителя председателя ЦИК РФ Николая Булаева, комиссия завершила рассмотрение документов всех партий, изъявивших желание участвовать в выборах.

«Процесс регистрации завершён», – подчеркнул он.

Выборы депутатов Госдумы девятого созыва пройдут с 18 по 20 сентября. Голосование состоится по смешанной системе: 225 депутатов изберут по федеральным партийным спискам, ещё 225 – по одномандатным округам.

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