Развитие ученического самоуправления обсуждают в медиацентре ПАИ

15:08, 17 сентября 2021, ПАИ

Как и где в Псковской области реализоваться ребенку? Как научиться быть самостоятельным и стать лидером? А также о работе псковского Детсовета 17 сентября в 15:00 в медиацентре ПАИ мы поговорим с уполномоченным по правам ребенка в Псковской области Наталией Соколовой, председателем Детсовета Алексеем Толстых и членом Детсовета от Псковского района Лейлой Касумовой.