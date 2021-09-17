Развитие ученического самоуправления обсуждают в медиацентре ПАИ
Как и где в Псковской области реализоваться ребенку? Как научиться быть самостоятельным и стать лидером? А также о работе псковского Детсовета 17 сентября в 15:00 в медиацентре ПАИ мы поговорим с уполномоченным по правам ребенка в Псковской области Наталией Соколовой, председателем Детсовета Алексеем Толстых и членом Детсовета от Псковского района Лейлой Касумовой.
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