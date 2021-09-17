По 50 тысяч рублей получат защитники Ленинграда

15:26, 17 сентября 2021, ПАИ

Президент России Владимир Путин подписал указ о выплате гражданам, награжденным медалью «За оборону Ленинграда» или знаком «Жителю блокадного Ленинграда» в связи с 80-й годовщиной открытия «Дороги жизни», сообщается на сайте Кремля.

Выплата в размере 50 тысяч рублей будет произведена в 2021 году гражданам, постоянно проживающим на территории России, Латвии, Литвы, Эстонии, а также на территории Абхазии, Южной Осетии и Приднестровья. Указ вступил в силу 17 сентября.