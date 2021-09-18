Потомков Антонины Паржецкой разыскивают в Псковской области

23:33, 17 сентября 2021, ПАИ

Родственники разыскивают на территории Псковской области потомков Антонины Паржецкой. Об этом Псковскому агентству информации сообщили волонтеры проекта «Жди меня».

Антонина Паржецкая родилась в 1908 году. У неё есть брат Василий, который проживал в Риге. После окончания войны Антонина жила в Великих Луках.

«У нее была дочь Тамара, примерно 1930 года рождения, проживала в Белоруссии. Внучки Наталья и Татьяна, примерно 1954 года рождения проживали в Белоруссии (Гомель)», – рассказали в заявке.