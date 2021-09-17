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Политика

Более 15 млн просмотров получил Instagram-аккаунт псковского губернатора за три года

Фото ПАИ.

 

15 239 969 просмотров получил Instagram-аккаунт губернатора Псковской области Михаила Ведерникова за три года своей работы в регионе на этом посту. За эти годы Михаил Ведерников завоевал искреннюю любовь псковичей.

За это время губернатор опубликовал 2585 постов, публикации получили 2 909 552 лайка. Рекордсменом по лайкам за три года оказался пост с поздравлением псковичей с Днём семьи, любви и верности 7 июля 2021 года. Подписчики поставили 11539 сердечек.

 На официальный аккаунт Михаила Ведерникова подписаны почти 92 тысячи человек. Под сообщениями главы региона насчитывается 199 243  комментариев.

 Отметим, что зачастую посты и ответы губернатора на вопросы подписчиков, служат источником новостей для региональных СМИ.

Губернатор не раз заявлял в прессе, что сам ведет свой аккаунт.  Также он сам отмечает под вопросами подписчиков аккаунты чиновников и профильных комитетов, чтобы читатели получили ответы на свои запросы.

С началом пандемии коронавируса Михаил Ведерников начал публиковать статистику, он разъясняет необходимость тех или иных противокоронавирусных мер,  публикует результаты  рабочих встреч с различными официальными лицами, рассказывает о событиях, которые могут положительно повлиять на жизнь псковичей, комментирует резонансные темы.

Популярной у читателей аккаунта губернатора является традиционное видеообращение. Оно выходит практически еженедельно на протяжении уже полутора лет. В нем губернатор озвучивает важные темы, свою позицию по тем или иным проблемам, сообщает о значимых изменениях в экономике, политике, социальной сфере, культуре, спорте и других темах.

Есть в аккаунте губернатора место  семейным фотографиям и рецептам  любимых  вкусных блюд, которые собирают тысячи лайков и сотни комментариев под публикациями.

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