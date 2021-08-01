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Иностранные эксперты посетили информационные центры Избирательной комиссии Псковской области

Вечером 17 сентября иностранные эксперты, которые днем посетили ряд избирательных участков, познакомились с работой информационного центра Избирательной комиссии Псковской области.

Об организации выборного процесса, соблюдении противовирусных регламентов, оборудовании избирательных участков, распространении информационных материалов рассказал председатель Избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов.

Он сообщил, что на выборах также работает волонтерский корпус — около 160 добровольцев, а также более 1,2 тысяч наблюдателей, работает система видеонаблюдения, информация с которой выводится на экраны общественного центра.

«Все хорошо, люди на всех участках, которые мы посетили, голосовали без каких-либо проблем. Выборы можно назвать честными и прозрачными», – отметил президент испано-русской ассоциации Евразии Фернандо Морагон.

«Процедура голосования проходила без каких-либо проблем. Я лично видел печатные информационные материалы для избирателей, которые помогали им ориентироваться в избирательных кампаниях. На участках присутствовала полиция, также все были обеспечены средствами индивидуальной защиты», – отметил доцент Института российских и евразийских исследований Уппсальского университета Грегори Саймонс.

«Я очень впечатлен работой наблюдателей от разных партий, которые присутствовали на избирательных участках», – поделился впечатлениями от посещения избирательных участков управляющий директор энергетической компании «Energie Waldeck-Frankenberg» Стэфен Бруно Шаллер.

О том, как проходят выборы в Псковской области, читайте здесь.

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