Выборы – 2021. Готовность №1

16:29, 16 сентября 2021, ПАИ

Как в Псковской области пройдет трехдневное голосование, о готовности избирательных участков, обеспечении легитимности выборов и эпидемиологической безопасности 15 сентября в медиацентре ПАИ рассказал председатель Избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов. Предлагаем вам текстовую версию разговора.

- Игорь Александрович, всего два дня осталось до выборов. Все ли готово к началу голосования? Как будут работать участки начиная с 17 сентября?

- На 99,9% мы готовы к проведению избирательной кампании. А если быть серьезным, то у нас в эти два дня как раз происходит выдача бюллетеней - это самые важные документы – на избирательные участки. Комиссии сейчас их пересчитывают, составляют акты на получение, клеят марки на федеральные бюллетени и подписывают двумя подписями все бюллетени, чтобы начать работу 17-го числа. Готовность мы оцениваем как самую высокую. Проблем у нас пока нет. Идет проверка того, что было сделано, и наладка того, что было установлено. Я имею в виду видеокамеры. Поэтому в настоящее время мы расцениваем готовность как самую высокую. Думаю, что 17-го числа в 8.00 мы откроем двери избирательных участков для своих избирателей. А избирательные комиссии примерно с 7.30 уже будут ждать наблюдателей на участках и всех тех, кто будет принимать участие в этом процессе, на участке для голосования: средства массовой информации или членов комиссии с правом совещательного голоса.

- Все три дня избирательные участки будут работать в обычном режиме с восьми до восьми, как я понимаю.

- Поправлю вас: избирательные участки будут работать 17, 18 и 19 с 8.00 до 20.00. Не с восьми до восьми – это получается круглосуточно. А так – с 8.00 до 20.00.

- Хорошо, спасибо. Если человек не успел воспользоваться «Мобильным избирателем» до 13 сентября, как было сказано ранее, но все-таки хочет принять участие в голосовании, находится не по месту своей регистрации, какие у него есть возможности это сделать?

- Он может принять участие в выборной кампании ровно через 5 лет, примерно в сентябре, в единый день голосования.

- Не успел – значит не успел.

- Это, конечно, была шутка. Но, тем не менее, надо понимать: мы с августа, с 2 числа, активно, массированно всех уведомляли о том, что у каждого гражданина Российской Федерации, проживающего в Псковской области, за пределами Псковской области, за рубежом, есть такое право, и этим правом можно было воспользоваться, используя как минимум пять каналов, чтобы это сделать. Все, кто этим не воспользовался, к сожалению, принять участие в голосовании не смогут. Не надо приходить на избирательные участки, ругаться с участковыми избирательными комиссиями, требовать бюллетень, говорить, что вы являетесь гражданином Российской Федерации. К сожалению, вы не воспользовались предоставленным вам правом. Мы не имеем права выдать вам бюллетень. Как только кто-то из членов избирательной комиссии выдаст вам бюллетень, ссылаясь на то, что у вас есть паспорт, что-то еще, это сразу будет серьезнейшим нарушением, которое повлечет за собой ответственность вплоть до отмены итогов голосования по данному избирательному участку. Поэтому это надо четко понимать, коллеги: кто не воспользовался, уважаемые избиратели, просим вас приходить на выборы уже в следующий раз.

- А что касается надомного голосования: здесь еще можно подать заявление на то, чтобы пришли члены избирательных комиссий домой?

- Голосование вне помещения для голосования, или, как мы называем, надомное. Заявления на голосование на дому мы начали собирать с 2 сентября. Сбор заявлений по домашнему голосованию закончится в 14.00 19 сентября. Это последний срок, когда вы можете позвонить по телефону, попросить своих соседей позвонить или прийти дать информацию, что вам надо голосование на дому, передать через своих родственников, знакомых, медицинского работника, социального работника, достаточно телефонного звонка или устного сообщения о том, что по данному адресу избирателю необходимо выездное голосование. Избирательная комиссия обязательно к вам придет и обязательно обеспечит вам право проголосовать.

- Такое голосование возможно только по уважительным причинам или, например, родственники, поленившиеся пойти голосовать на избирательный участок, тоже могут воспользоваться и попросить бюллетень для голосования?

- Для ленивых избирателей у нас есть такое голосование в нескольких регионах, как электронное голосование. В Псковской области в этот раз дистанционное электронное голосование не используется. Поэтому проголосовать из дома мы не сможем. Если у вас нет уважительной причины – болезнь, уход за больным человеком, к сожалению, все-таки надо будет прийти, прогуляться до избирательного участка и проголосовать.

- За компанию не получится...

- За компанию не получится, потому что выездное голосование – только для тех, кто внесен в реестр надомного голосования. Избирательная комиссия, которая приезжает в квартиру, где находятся два человека, один состоит в реестре, а второй не состоит, второму дать проголосовать не имеет права. Если человек все-таки тоже оказался болен, он должен позвонить в избирательную комиссию, или сама комиссия говорит о том, что у нас есть еще один человек, и в следующий раз они вернутся в тот же день или на следующий день и дадут возможность проголосовать на дому. Вот так сразу не получится.

- Спасибо большое. Коллеги, у вас теперь есть возможность задать вопросы Игорю Александровичу, прошу.

- Хочу спросить про наблюдателей. На днях была опубликована информация по наблюдателям, которые заявили на эти выборы в Псковской области партии региональные. Меня там поразили некоторые отдельные региональные отделения партии, которые выставили одного наблюдателя. Я про партию «Яблоко». Изменилось ли это число с момента опубликования? Можно ли этой партии, другим партиям еще дополнительно, до старта голосования, до 17 сентября, заявить дополнительное число наблюдателей?

- На день окончания приема уведомлений о наблюдении, а это было 13 сентября, в понедельник, мы имеем окончательную цифру – 1260 наблюдателей, которые были заявлены политическими партиями и кандидатами. Один наблюдатель от политической партии «Яблоко» как был, так и остался один. Но, например, из тех политических партий, кто проявил сознательность и назначил наблюдателей на все участки, относится к ним «Единая Россия» - у них 609, партия эсеров хорошо поработала – у них 354, пенсионеры – 122, Общественная палата, общественное наблюдение – у них тоже очень большая цифра – 365 наблюдателей. И 205 наблюдателей выдвинуты различными кандидатами. Я хотел сказать, что сколько мы обсуждали вопрос о том, что надо обеспечить наблюдение и так далее, но в итоге получилось, что те, кто больше всего говорил… У КПРФ – 8, всего 8 наблюдателей. Кто больше всего говорил о наблюдении, те меньше всего сделали для того, чтобы наблюдатели оказались на избирательном участке. Я понимаю политические партии, потому что у нас практика сложилась следующая: политические партии – а) ленятся, б) не могут подготовить направление на наблюдение. Они воспользуются следующим механизмом: появление членов комиссии с правом совещательного голоса в день голосования. Есть такая функция у политических партий, когда они назначают члена комиссии с правом совещательного голоса, с паспортом и направлением этот член комиссии приходит в день голосования на избирательный участок, и соответственно тогда мы узнаем, сколько будет людей подготовлено для наблюдения. Как правило, партии пользуются этим механизмом, чтобы возложить на этих людей функцию наблюдения за выборной кампанией. Поэтому на сегодняшний день 1260 наблюдателей со статусом наблюдателей, а члены комиссий, наверное, по факту появятся, мы будем понимать, сколько их придет, сколько будет зарегистрировано. В настоящее время такой возможностью наши политические партии не воспользовались. Хотя мне кажется, что это доступно, и это было бы намного удобнее, если бы они стали бы наблюдателями.

- Есть ли международные наблюдатели?

- У нас планируется приезд, как нам сообщили в Центральной избирательной комиссии, нескольких международных экспертов. Это не статус наблюдателя. Центральная избирательная комиссия прислала нам информацию, и мы будем обсуждать, каким образом эксперты отличаются от наблюдателей международных. Это первое. По линии СНГ скорее всего будет международный наблюдатель. Как только она будет известна, естественно, мы средствам массовой информации доведем эту информацию. В работе информационного центра Избирательной комиссии Псковской области мы предоставляем возможность участия тем, кто к нам приедет. Как только они будут, мы средствам массовой информации, всем, кто у нас аккредитовался, а у нас 101 журналист аккредитован, всем разошлем информацию о том, кто будет выступать в информационном центре, когда будет выступать, чтобы вы имели в виду и могли с ними пообщаться.

- Информационный центр работает в течение…

- Информационный центр Избирательной комиссии Псковской области будет работать в администрации Псковской области, в Большом зале. Работаем все три дня, с 17 по 19, начинаем с 8.00. Там будем всегда доносить самую оперативную информацию о том, сколько избирателей на каждом избирательном участке, каждое утро как открылись избирательные участки, потом итоги голосования в течение дня, какое количество проголосовало, и актуальную информацию с избирательных участков, как проходит голосование. Все три дня мы будем там работать, с 8.00 до 20.00. И 19-го с 8.00 до 22.00, потому что после этого избирательная комиссия пойдет заниматься непосредственно приемом документов.

- Про журналистов хочу спросить. На предыдущих кампаниях оппозиция использовала такую фишку, когда под видом журналистов аккредитовывала не совсем журналистов и не имеющих отношение к медиа. В этот раз, среди этих 101 человека, которые зарегистрированы в качестве представителей СМИ, есть ли те, кто журналистами не является? Или вы впервые слышите о таких изданиях.

- Есть сомнения по нескольким персонам, чью журналистскую деятельность, с чьими журналистскими работами мы совершенно не знакомы. Но утверждать пока ничего не будем, все-таки посмотрим. Но, как правило, такие журналисты, которые не журналисты, а у которых просто аккредитация, всегда являлись с федерального уровня, а когда Центральная избирательная комиссия их регистрировала, соответственно, списки журналистов, аккредитованных по линии Центральной избирательной комиссии, мы пока еще не получили, мы получим в ближайшее время, соответственно, будем понимать, какое количество людей аккредитовано. Но сразу могу сказать по предыдущей работе, что может быть аккредитовано огромное количество на Псковскую область, но, как правило, доезжает 1-2 человека. Не более.

- Куда-то пропадают, пока едут. Будет еще работать Центр общественного наблюдения за выборами в Псковской области? Расскажите о том, чем он будет заниматься.

- Это, скорее всего, вопрос к Общественной палате. Но с учетом того, что коллеги с нами консультируются активно и обсуждают, как это будет проходить, я, наверное, прокомментирую. Центр общественного наблюдения открыт в Пскове. Такие центры открываются по всей стране, в каждом субъекте. Центр будет работать с 17 по 19 число, круглосуточно. Там будет находиться шесть панельных экранов, на них будут выводиться поочередно избирательные участки, на которых установлено видеонаблюдение. Любой желающий, любой, не обладающий статусом ни наблюдателя, ни члена комиссии, просто гражданин, прохожий, может зайти туда и посмотреть на экранах ход голосования. А вечером, после того как начнется подсчет голосов, оформление документов, мы можем наблюдать тоже в прямом эфире, как будет проходить это мероприятие. Там будет организовано 10 рабочих мест. Эти 10 рабочих мест позволяют самому серфить по избирательным участкам, где камеры находятся, и смотреть, что там происходит. И еще будут большие панели, на которых можно будет посмотреть, что происходит на избирательном участке.

- Про серфить. Во время подготовки к этой избирательной кампании было много копий сломано вокруг онлайн-трансляции с избирательных участков. Та же партия «Яблоко», насколько помню, даже обращалась в суд по поводу того, чтобы предоставить всем гражданам свободный доступ к этим трансляциям. Но проиграла. В связи с этим у меня вопрос: представители партий имеют возможность получить коды, ключи от онлайн-трансляции? В нашем регионе все ли представители партий воспользовались такой возможностью?

- Поясню. Доступ к видеонаблюдению получают участники федеральной кампании, то есть федеральные партии и кандидаты по Госдуме. Это чтобы четко было понятно. Мы не знаем, кто получил в Псковской области эти доступы, потому что это происходит централизованно, через Центральную избирательную комиссию, Ростелеком - основного партнера. Я пришел к вам сейчас с заседания Центральной избирательной комиссии, совещание началось с того, что Элла Александровна [Панфилова. - ПАИ] сказала: «Дорогие друзья, было сломано столько копий по поводу видеонаблюдения, а партия «Яблоко» не обратилась ни за одним из этих доступов, чтобы наблюдать за выборной кампанией». Ни за одним! По России, вообще по всей России. И она сказала, что это единственная партия, которая ничего не сделала для того, чтобы получить эти доступы. Было странно, столько моментов тут выяснялось, сколько раз они все уточняли, проговаривали, приходили к нам на открытые ВКС, когда мы обсуждали все эти выборы, очень много спорили, просили больше, больше, но, к сожалению, они к этому оказались не готовы. Очень странно. Сегодня Центральная избирательная комиссия, Элла Александровна сказала, что они возьмут шефство над партией «Яблоко» для того, чтобы они смогли технически подготовиться для того, чтобы получить эти доступы, чтобы впоследствии могли наблюдать за тем, что происходит на избирательных участках. Пока итог такой. И надо сказать, что из всех партий, кто зарегистрировался, грубо говоря, 3-4 не выбрали всю свою квоту, видимо, им тоже не очень надо это видеонаблюдение.

- Может быть, они просто не сомневаются.

- По-разному, по-разному…

- Спасибо. Коллеги, есть ли еще вопросы?

- В этом году огромное количество пользователей социальных сетей активизировались в группах районных газет, в комментариях оставляют самые разные нелицеприятные отзывы: это и критика действующей власти, и критика различных партийных организаций. Поступали ли в избирательную комиссию официальные жалобы или обращения с просьбой рассмотреть те или иные сообщения в социальных сетях? Есть ли на данный момент какие-то выводы? Насколько отличается избирательная кампания именно в части нечистоплотности в социальных сетях?

- По социальным сетям: было несколько обращений, но эти несколько обращений были связаны со спором двух людей, которые, условно через избирательную комиссию, спорили, жалуясь друг на друга. Мы рассматривали эти жалобы. Знаете, меньше всего к политике это относилось. «Он плохой, он плохой, он плохой, вот еще и выборы проходит». Там мало что к выборам относилось. Мы не столкнулись с тем, что пошел шквал жалоб по поводу работы в социальных сетях. Никто из партий или кандидатов по этому вопросу не обращался. Хотя об этом много говорили, о том, что Роскомнадзор будет блокировать ресурсы и так далее. Но чтобы какое-то вопиющее нарушение закона – нами не было зафиксировано либо к нам просто не обращались по этому поводу. Что касается интернета, мы прекрасно понимаем, что вся агитация ушла практически в онлайн-режим. Конечно, страдают наши избиратели, потому что, по большому счету, личные встречи намного важнее. Но, тем не менее, такого не было. А вот, видимо, на диване удобно спорить с оппонентами или с кем-то еще, и именно к нам особо по этим вопросам никто не обращался. В данном случае не могу фиксировать, что вся эта история развернулась в социальных сетях и мы как-то регулируем, моделируем этот процесс, нет. Ни в коем случае.

- Что касается информационного центра, его работы. Будут ли выведены онлайн-камеры туда, на экран информационного центра?

- Еще раз повторю: в информационном центре 10 рабочих мест. Вы можете прийти на любое из этих рабочих мест, сесть за компьютер...

- Это Центр общественного наблюдения. А информационный центр, который будет работать 3 дня, 17-го, 18-го, 19-го?

- Информационный центр Избирательной комиссии Псковской области – у нас выводов видеокамеры туда не будет. Потому что это все сосредоточено в Общественном центре. У каждой избирательной комиссии, у меня как у председателя, у некоторых членов комиссии этот доступ будет, мы тоже будем смотреть, если какие-то проблемы будут возникать. Думаю, что времени не будет смотреть на камеру, но если сигналы будут поступать, мы имеем право посмотреть тот сюжет или в то время, когда это будет происходить. Оперативная информация в Общественном центре, но по большому счету, это через дорогу от Избирательной комиссии. Информация у нас, а наблюдение можно осуществлять именно в центре наблюдения.

- Игорь Александрович, давайте напомним нашим избирателям, которые придут 17, 18, 19 сентября на избирательные участки, что они увидят в бюллетене. Не изменилось ли число кандидатов, которые туда включены за последнее время? Сколько там кандидатов будет представлено в Государственную Думу, в Псковской областное Собрание?

- Наш избиратель получит минимум 4 бюллетеня, максимум 5. Потому что у нас 7 выборных кампаний. В бюллетенях федеральных они увидят одно вычеркивание, там есть кандидат федерального уровня, его вычеркнут. Соответственно, это будет прочерк. Пускай наши избиратели не волнуются, это все правильно, законно, на основании постановления Центральной избирательной комиссии. В бюллетенях областных один из кандидатов от партии эсеров снялся, соответственно по этому округу в городе Пскове наши избиратели тоже увидят одну вычеркнутую фамилию. Все остальные бюллетени будут без вычеркиваний, они как напечатаны, так и будут находиться в первозданном виде, который рекомендует закон. И увидят только две подписи - председателя и члена комиссии - и марки.

- Вычеркнутых фамилий бояться не надо?

- Вычеркнутых фамилий бояться не надо, на основании постановления Центральной избирательной комиссии, на основании постановления Избирательной комиссии города Пскова. Если будет какой-то интерес у избирателей, то это постановление будет находиться на каждой участковой избирательной комиссии, и это можно посмотреть.

- И в заключение хотела спросить: что касается соблюдения эпидемиологической безопасности, все ли готово на избирательных участках?

- 100% средств индивидуальной защиты, как мы и говорили ранее, закуплено, доставлено на все избирательные участки. Все, кто придет на избирательный участок, все наши избиратели получат маску, перчатки, одноразовую ручку. У них будет под рукой средство для обработки рук, проблем никаких нет, на выходе они могут это утилизировать, выкинув в специальный бак. На входе в избирательный участок будет проводиться термометрия дистанционная. Тоже надо понимать: если у вас со здоровьем не очень в этот день, просим отложить выход, подождать денек. Если у вас будет температура выше 37,1 градуса, мы вас на участок не сможем пустить. Здесь два варианта. Вариант А – вы проголосуете в специальном кабинете, он у нас есть. Вариант Б – вы можете оставить заявку, мы приедем к вам домой. Потому что с температурой мы не дадим вам возможности проголосовать. На входе вас будут встречать либо члены комиссии, которые работают у нас, - халат защитный, защитный экран, маска, перчатки, будут проводить термометрию, либо волонтеры. У нас очень активное волонтерское движение в Псковской области, мы попросили их помочь нам в работе в городах, особенно в районных населенных пунктах, потому что мы понимаем, что избирателей будет много, а отвлекать членов комиссии на это не хотелось бы. Поэтому мы привлекаем волонтеров. Ребята активно записываются. И волонтерский центр нам помог, и Псковский государственный университет нам помог этими ребятами. Работа их ограничена рамками закона, они будут работать не более трех с половиной часов на участке, естественно, будут меняться, посменно приходить. Они тоже получат средства индивидуальной защиты. Мы ждем ребят. Они нам помогут. Во всех волонтерских книжках будет внесена гордая запись о том, что они являлись волонтерами единого дня голосования 2021 года. Это большой плюс для них.

- И что касается информационных аудиороликов, например для инвалидов по зрению, все ли готово? Есть ли информация о кандидатах на участках, подготовлена ли она? И где еще можно прочитать о кандидатах?

- Начну с последнего вопроса. О кандидатах можно прочитать везде. Если вы активный пользователь государственных услуг, вы заходите на свою страничку, нажимаете на иконку «Единый день голосования», сразу появляется ваш участок, и сразу появляются кандидаты по выборам, все кандидаты, все партии. Можно посмотреть все что угодно. Это вариант А. Если вы традиционно любите почитать что-то о кандидате на избирательном участке, то на каждом избирательном участке будут находиться увеличенные формы информации о кандидатах, политических партиях. Там вы прочитаете краткую биографию, награды, семейное положение, имущество – многих особенно интересует, сколько у кандидата или депутата автомобилей. Это все будет находиться там, с этим можно познакомиться. Не говоря уже о том, что информационные ресурсы Избирательной комиссии Псковской области, мы публикуем сейчас в лицах всех кандидатов, которые идут по каждому участку, чтобы люди посмотрели, познакомились, пообщались, хотя бы визуально. Понимали, как это будет происходить.

- И мы говорили об информационных аудиороликах…

- Да, голосование людей с инвалидностью. Мы относимся к этому очень серьезно. Как раз сегодня состоится мероприятие по обучению волонтеров по работе с инвалидами, с теми людьми, кто в инвалидной коляске приедет на участок для голосования. Волонтеры им обязательно помогут подняться на избирательный участок. Мы сегодня как раз это занятие проводим. Следующий момент. Для тех, кто плохо видит, мы сделали аудиоролики, которые будут на избирательных участках с максимальной концентрацией этих людей. Как правило, они проживают компактно, и мы прекрасно понимаем, где. Эти аудиоролики там будут, где будет информация. Естественно есть информационные материалы, подготовленные шрифтом Брайля, они тоже будут находиться на избирательных участках. Там, где слабовидящие, есть несколько информационных материалов с большим шрифтом, которые тоже можно почитать. Как правило, проблем не возникает с такими людьми, мы всегда помогаем им на избирательном участке проголосовать.

Большое спасибо комитету по социальной защите, в Пскове будет работать социальное такси, чтобы можно было доехать до избирательного участка.

- Его можно будет вызвать через соцзащиту?

- Телефон социального такси опубликован на наших ресурсах, в том числе он есть, можно позвонить, попросить, чтобы вас привезли на избирательный участок.

- Вопрос о форсмажорных ситуациях. Что делать избирателю, если он не найдет свою фамилию с списках избирателей? Придет на участок, а там окажется, что к сожалению, почему-то, по каким-то причинам…

- Прежде всего, мы проверим его паспорт, из нашей ли он области, прописан ли по этому месту, а потом будем принимать оперативные меры реагирования. Как правило, таких случаев не бывает. Дело в том, что люди просто путают избирательные участки. Если они перепрописались и имеют временную прописку, там тоже должен быть определенный срок. Если все-таки случилось такое несчастье и он не попал, но мы понимаем, что и паспорт, и прописка - все соответствует, мы вносим его в дополнительный список и даем возможность проголосовать. Никто не уйдет без бюллетеня.

А тем людям, которые носят статус «без определенного места жительства», у нас организовано три участка, это в городе Великие Луки, в городе Пскове, в Локнянском районе, деревня Михайлов Погост. Там люди без определенного места жительства смогут проголосовать. Имеется в виду, у кого нет в настоящее время прописки, кто находится на промежуточном этапе. Но с паспортом. Мы даем возможность проголосовать.

- Невозможно сказать: у меня нет ни паспорта, ни прописки, но хочу проголосовать?

- Нет, не пройдет.

- И последний вопрос: Игорь Александрович, будут ли у нас какие-то ярмарки, торговля на избирательных участках, как любят у нас избиратели купить на избирательных участках пирожки, самые вкусные во время выборов, это всегда праздник?

- Мне бы хотелось сказать, что и пирожки, и ярмарки будут, но Роспотребнадзор, указ губернатора – строжайшее запрещение. К сожалению, этого праздника, как обычно мы любим, в принципе в России выборы – это всегда праздник, в этом отношении его не будет. Скажу больше: на избирательных участках запрещено принимать пищу. Если вы являетесь наблюдателем и вам необходимо 12 часов наблюдать за ящиком для голосования и вы решили съесть пирожок, сосиску, что-то еще, вам придется покинуть участок для голосования, пообедать, перекусить, а потом вернуться. На участке можно употреблять только воду. Никакого питания не предусматривается. К сожалению, такова ситуация. Это строгие медицинские нормы, тут к этому надо отнестись с терпимостью. Мы голосуем в этом году три дня, чтобы не в один день была эта концентрация наших избирателей на избирательных участках.

- Спасибо большое. Коллеги, есть ли еще вопросы? Если вопросов больше нет, благодарю вас, что пришли к нам, ответили на все вопросы подробно. Если есть пожелание нашим избирателям – прошу.

- Спасибо большое, что вы нас пригласили. Естественно, мы всех наших избирателей ждем на избирательных участках 17, 18 и 19 сентября, с 8.00 до 20.00. Приходите, используйте свое конституционное право, голосуйте, нам это тоже очень важно. Мы надеемся, что проблем никаких не будет. Если они будут возникать, есть телефоны горячей линии Центральной избирательной комиссии, Избирательной комиссии Псковской области, вы можете туда позвонить и о своей проблеме нам рассказать.

Я могу назвать телефоны горячей линии для наших избирателей, чтобы у нас проблем с этим не возникало, по общению.

Телефон горячей линии Избирательной комиссии Псковской области 8-800-222-68-60.

Телефон горячей линии многоканальный Центральной избирательной комиссии: 8-800-200-00-20.

Вы можете позвонить, мы ответим на все вопросы. Спасибо большое.

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