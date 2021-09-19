Выставка «Сказки Пушкина в лаковой миниатюре» откроется в Пскове 21 сентября

13:56, 19 сентября 2021, ПАИ

Экспозиция, посвящённая отражению сказок Александра Пушкина в лаковой миниатюре, открывается послезавтра, во вторник, в палатах Постникова. Об этом сообщается в группе Псковского музея-заповедника в социальной сети «ВКонтакте».

Выставку составили наиболее яркие экспонаты собрания Всероссийского музея А.С. Пушкина - произведения мастеров палехской миниатюры и представителей других художественных школ.

«Ведущей темой их творчества стала русская народная сказка и поэтические шедевры А.С. Пушкина - «Сказка о царе Салтане», «Руслан и Людмила» и друрие», - отмечают организаторы.

Открытие выставки состоится 21 сентября в 16:00 в музейном комплексе «Двор Постникова» (ул. О. Кошевого, 2).

Возрастное ограничение - 6+.