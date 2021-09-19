Выставка «Сказки Пушкина в лаковой миниатюре» откроется в Пскове 21 сентября
Экспозиция, посвящённая отражению сказок Александра Пушкина в лаковой миниатюре, открывается послезавтра, во вторник, в палатах Постникова. Об этом сообщается в группе Псковского музея-заповедника в социальной сети «ВКонтакте».
Выставку составили наиболее яркие экспонаты собрания Всероссийского музея А.С. Пушкина - произведения мастеров палехской миниатюры и представителей других художественных школ.
«Ведущей темой их творчества стала русская народная сказка и поэтические шедевры А.С. Пушкина - «Сказка о царе Салтане», «Руслан и Людмила» и друрие», - отмечают организаторы.
Открытие выставки состоится 21 сентября в 16:00 в музейном комплексе «Двор Постникова» (ул. О. Кошевого, 2).
Возрастное ограничение - 6+.
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