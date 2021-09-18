Следователи работают на месте возгорания автомобиля в Пскове

13:04, 18 сентября 2021, ПАИ

В настоящее время на месте происшествия работают следственно-оперативная группа и следователи СУ СК России по Псковской области. Об этом сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

Напомним, сегодня в Пскове произошло возгорание автомобиля Renault Logan, в результате которого погибла женщина-пассажир.

По предварительным данным, в ходе движения произошёл взрыв машины.

Ранее ПАИ сообщало подробности произошедшего и публиковало фоторепортаж с места возгорания.