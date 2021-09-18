Следователи работают на месте возгорания автомобиля в Пскове
В настоящее время на месте происшествия работают следственно-оперативная группа и следователи СУ СК России по Псковской области. Об этом сообщает корреспондент Псковского агентства информации.
Напомним, сегодня в Пскове произошло возгорание автомобиля Renault Logan, в результате которого погибла женщина-пассажир.
По предварительным данным, в ходе движения произошёл взрыв машины.
Ранее ПАИ сообщало подробности произошедшего и публиковало фоторепортаж с места возгорания.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
Как относитесь к служебным романам?
18 сентября 2021
Момент столкновения иномарки с автобусной остановкой у Псковского Крома запечатлели камеры видеонаблюдения