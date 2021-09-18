Момент столкновения иномарки с автобусной остановкой у Псковского Крома запечатлели камеры видеонаблюдения
Сегодня около 13:00 Renault Logan протаранил автобусную остановку и въехал в торговый павильон.
По предварительной информации, в результате столкновения с другим транспортным средством водитель Renault не справился с управлением, выехал на встречную полосу движения и въехал в торговый павильон, протаранив остановку общественного транспорта.
Ранее ПАИ сообщало о происшествии.
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18 сентября 2021
Момент столкновения иномарки с автобусной остановкой у Псковского Крома запечатлели камеры видеонаблюдения