Момент столкновения иномарки с автобусной остановкой у Псковского Крома запечатлели камеры видеонаблюдения

16:21, 18 сентября 2021, ПАИ

Сегодня около 13:00 Renault Logan протаранил автобусную остановку и въехал в торговый павильон.

По предварительной информации, в результате столкновения с другим транспортным средством водитель Renault не справился с управлением, выехал на встречную полосу движения и въехал в торговый павильон, протаранив остановку общественного транспорта.

Ранее ПАИ сообщало о происшествии.