Врач-косметолог рассказал о методиках коррекции жировых отложений

19:18, 18 сентября 2021, ПАИ

Врач-косметолог Инесса Олийниченко рассказала о методиках коррекции жировых отложений. Об этом сообщили «Известия».

Она отметила, что к липолитической мезотерапии прибегают, когда имеются именно локальные жировые отложения. Для лица и тела в данном случае используются различные препараты: для тела — прямые липолитики, способные разрушить жировую ткань, а для лица — препараты, которые уменьшают объём жировой клетки. Выбор в пользу таких препаратов сделан неслучайно.

Олийниченко подчеркнула, что если убрать избыточные жировые отложения на лице в большом объёме, то оно будет выглядеть осунувшимся, усталым, поэтому именно лимфодренажная методика для лица является наиболее распространённой.

Однако для мезотерапии имеются противопоказания: болезни печени, желчевыводящей системы и желчнокаменная болезнь. Кроме того, эта процедура не проводится при беременности, кормлении грудью и обострении тяжёлых хронических заболеваний.

Вторым по эффективности методом коррекции жировых отложений является аппаратный криолиполиз. Он применяется в случае, если жировая ткань присутствует в большем количестве, толщиной не менее 3 см.

В отличие от мезотерапии, криолиполиз даёт более быстрый эффект: здесь проводится одна-две процедуры, а мезотерапия занимает от трёх до восьми процедур, один раз в 2-4 недели.

Хирургическая липосакция, по мнению косметолога, является менее востребованной, но самой действенной.

Специалист заключила, что назначить тот или иной препарат, а также подходящий для процедуры метод может только врач, исходя из толщины жировой ткани, образа жизни, возраста и состояния здоровья пациента.