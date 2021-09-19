Пассажир пострадал в результате ДТП в Псковском районе
ДТП произошло сегодня утром, 19 сентября, в Псковском районе, на автодороге между населёнными пунктами Горнево и Ложнево. В результате пострадал пассажир. Об этом сообщает корреспондент Псковского агентства информации.
Автомобиль вылетел с дороги и врезался в дерево.
32-летний пассажир пострадал. Ему оказывают первую помощь.
По словам очевидцев, в машине были три пьяных человека, а водитель сбежал с места ДТП.
Скорая помощь, аварийно-спасательная служба находятся на месте происшествия. Сотрудники ДПС выясняют обстоятельства произошедшего.
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