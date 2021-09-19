Губернатор Михаил Ведерников — об итогах трёхдневного голосования. Прямой эфир
Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в прямом эфире Псковского агентства информации подводит итоги трёхдневного голосования в регионе.
Избиратели Псковской области выбирали депутатов Государственной Думы России, Псковского областного Собрания, глав Куньинского и Новосокольнического районов, а также депутатов ряда представительных органов местного самоуправления. Ранее председатель избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов заявил, что выборы в регионе прошли без значительных нарушений. Всего зафиксировано 60 жалоб, только 10 признаны обоснованными.
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