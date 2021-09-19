Псковский губернатор доволен ходом избирательной кампании в регионе

22:13, 19 сентября 2021, ПАИ

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Губернатор Псковской области Михаил Ведерников доволен тем, как прошли трёхдневные выборы в регионе. Об этом он заявил в ходе брифинга в проектном офисе «Команды 2018», комментируя итоги трёхдневных выборов, 19 сентября.

«Я доволен, потому что кампания прошла без существенных нарушений. За весь цикл — 32 нарушения, и они незначительные. Это говорит в первую очередь о том, что у нас избирательная комиссия качественно работает, о высоком уровне избирателей, участников политического процесса», — сказал губернатор.

Как отметил губернатор, все эти три дня на всех участках соблюдались требования Роспотребнадзора, стояла задача развести потоки людей, поэтому выборы на уровне заболеваемости не скажутся.

Губернатор также отметил в регионе высокую явку.

«По явке мы сейчас вторые в Северо-Западном федеральном округе. Это говорит о том, что гражданское общество в регионе достаточно зрелое. Люди понимают, что происходит в стране, переживают, принимают активное участие», — резюмировал Михаил Ведерников.