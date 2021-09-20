Антон Сергеев: ТikТok не принёс дивидендов тем, кто туда пошёл с агитацией

23:10, 19 сентября 2021, ПАИ

Партии, которые пошли с предвыборной агитацией в ТikТok, пока никаких дивидендов не получили, отметил советник губернатора Псковской области Антон Сергеев в ходе «Ночи выборов», которая проходит 19 сентября, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Антон Сергеев отметил, что наш регион не подвержен большой любви к ТikТok, любимая социальная сеть псковичей — «ВКонтакте», там зарегистрирована большая часть жителей области. «Те, кто пошли в ТikТok, пока никаких дивидендов не получили. Пытаются освоить новые форматы, но они не всегда заходят», — отметил спикер.

По его мнению, в СМИ избирательная кампания прошла «достаточно ровно и спокойно, не было вбросов». А вот попытки сделать вбросы были в анонимных Telegram-каналах, в Instagram и других соцсетях.

Дебаты, по мнению Антона Сергеева, были скучные и вялые. Только на федеральном уровне было несколько ярких всплесков.

В дальнейшем среди населения будет расти популярность Telegram-каналов.