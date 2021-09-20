Справедливоросс Олег Брячак отметил высокий уровень избирательного процесса в Псковской области

23:27, 19 сентября 2021, ПАИ

Избирательная кампания 2021 года в корне отличается от ранних кампаний в лучшую сторону, заявил председатель регионального отделения партии «Справедливая Россия – Патриоты – За правду» Олег Брячак в ходе «Ночи выборов», которая проходит 19 сентбря, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Он подчеркнул, что в этот раз сам избирательный процесс был на высоте. От парии СР в Псковской области работало около 700 наблюдателей, существенных нарушений зафиксировано не было.

Олег Брячак поблагодарил избирком за высокую организацию процесса.

«Более корректно и лучше воспринимается, когда кандидаты говорят, что они сделали и что наметили в планах. Мы одно дело делаем, но по-разному иногда высказываемся. Уже понятно, кто победил. Надеюсь, что областной парламент, эти 26 депутатов, будет работать более эффективно, чем 44, больше пользы мы принесём», — констатировал Брячак.

Отметим, что количество депутатов в новом созыве Псковского областного Собрания уменьшилось с 44 до 26.