Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Политика

Справедливоросс Олег Брячак отметил высокий уровень избирательного процесса в Псковской области

 

Фото ПАИ.

Избирательная кампания 2021 года в корне отличается от ранних кампаний в лучшую сторону, заявил председатель регионального отделения партии «Справедливая Россия – Патриоты – За правду» Олег Брячак в ходе «Ночи выборов», которая проходит 19 сентбря, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Он подчеркнул, что в этот раз сам избирательный процесс был на высоте. От парии СР в Псковской области работало около 700 наблюдателей, существенных нарушений зафиксировано не было.

Олег Брячак поблагодарил избирком за высокую организацию процесса.

«Более корректно и лучше воспринимается, когда кандидаты говорят, что они сделали и что наметили в планах. Мы одно дело делаем, но по-разному иногда высказываемся. Уже понятно,  кто победил. Надеюсь, что областной парламент, эти 26 депутатов, будет работать более эффективно, чем 44, больше пользы мы принесём», — констатировал Брячак.

Отметим, что количество депутатов в новом созыве Псковского областного Собрания уменьшилось с 44 до 26.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как относитесь к служебным романам?
Проголосовать >>>

20 сентября 2021

Елена Даньшова: Мы зашли в каждым дом, кампания была более напряжённой
19 сентября 2021

Председатель «Партии пенсионеров» Михаил Иванов: Рассчитываю первое место занять

19 сентября 2021

Руководитель регионального отделения «Партии Роста» Игорь Романов рассказал, как пандемия повлияла на голосование
19 сентября 2021

Кандидат от партии «Новые люди» Андрей Маковский: Мы видим, что есть запрос в обществе на обновление
19 сентября 2021

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников подвёл предварительные итоги выборов
19 сентября 2021

Юрий Сорокин: Все выборные кампании простыми не бывают
19 сентября 2021

Борис Елкин отметил, что напряжённая борьба на выборах добавляет изюминку
19 сентября 2021

Александр Братчиков — о выборах: Кампания прошла честно и конкурентно

© 2001-2021 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
+7(900)991-77-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...