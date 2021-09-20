Губернатор Псковской области Михаил Ведерников подвёл предварительные итоги выборов
Губернатор Псковской области Михаил Ведерников не исключил, что в Псковском областном Собрании депутатов появится новая партия — «Новые люди». Об этом он сообщил в ходе «Ночи выборов», которая проходит 19 сентября, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.
Михаил Ведерников поздравил всех с завершением кампании и отметил, что она была конкурентной, непростой. Псковичи доверяют институту выборов, отдают свои голоса. Это показывает легитимность избирательной кампании. После выборов открывается новый период работы. У каждого представителя партии есть свой избиратель и задача найти компромисс и выйти на диалог, чтобы люди не разочаровались и получили то, что они ждут.
«Я думаю, мы покажем достойный, хороший результат», — заключил губернатор.
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Губернатор Псковской области Михаил Ведерников подвёл предварительные итоги выборов