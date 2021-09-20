Водитель сбил пешехода и скрылся с места ДТП в Великих Луках

09:57, 20 сентября 2021, ПАИ

Водитель сбил пешехода и скрылся с места ДТП в Великих Луках. Об этом Псковскому агентству информации сообщил корреспондент газеты «Великолукская правда. Новости».

ДТП произошло 19 сентября в 20:44 на улице Щорса в Великих Луках.

По предварительной информации, 54-летний водитель «Рено Дастер» сбил пешехода. После чего водитель скрылся с места ДТП. Как уточнили в региональной Госавтоинспекции, в течение часа водитель был обнаружен.

Пострадавшей оказалась женщина, которую отправили в реанимацию в результате ДТП. Личность пострадавшей на данный момент не установлена.

По словам очевидцев, водитель был нетрезвым, поэтому его отправили на дополнительное обследование.