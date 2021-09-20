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Общество

В России ремонт машин по ОСАГО будут рассчитывать по новым правилам

В России 20 сентября вступает в действие новая методика определения расходов на ремонт транспортного средства по ОСАГО, сообщает «Коммерсант».

Самое главное изменение коснётся справочников средней стоимости запасных частей, формируемых Российским союзом автостраховщиков. Реестр перестанет быть общим для всей страны и будет иметь региональную привязку.

В справочники могут включить коэффициенты для автомобилей, которые особенно популярны в том или ином регионе. Таким образом, если та или иная машина имеет популярность в регионе – для нее будет действовать особый коэффициент. Кроме того, справочники начнут чаще обновлять: не в полгода, как раньше, а раз в три месяца. 

Новая методика сделает механизм более прозрачным для автовладельцев, способствует снижению количества судебных споров и позволит более точно рассчитывать стоимость ремонта с учетом цен в конкретных населенных пунктах. Сообщается, что первая серия обновленных справочников появится в марте 2022 года.

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